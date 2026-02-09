Estatales

Impulsa Tamaulipas pesca deportiva responsable y el turismo regional

Tampico, Tamaulipas.- Febrero 09 de 2026.- En representación del Secretario de Desarrollo Rural, Pesca y  Acuacultura, Antonio Varela Flores, el Subsecretario de Pesca y Acuacultura, Jorge de Jesús Montagner Mendoza, asistió este domingo a la ceremonia de clausura del Torneo de Robalo en Embarcación, evento realizado en los ríos Pánuco y Tamesí, como parte de las  actividades de la Copa Tamaulipas 2026.

Durante el acto de clausura, autoridades estatales y municipales, representantes del  Poder Legislativo, así como integrantes de la sociedad civil, encabezaron la entrega de  premiaciones y reconocimientos a los mejores pescadores deportivos que participaron en  este importante certamen, el cual fomenta la pesca deportiva responsable y el turismo en  la región sur del estado.

Asimismo, se destacó la participación de los inspectores de la Secretaría de Desarrollo  Rural, Pesca y Acuacultura, quienes tuvieron a su cargo la vigilancia pesquera preventiva durante el desarrollo del torneo, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente y la conservación de los recursos pesqueros en estos ríos estratégicos.

El subsecretario de Pesca, señaló que con este tipo de eventos, el gobernador Américo Villarreal Anaya refrenda su compromiso con el impulso a la pesca deportiva ordenada, la promoción del desarrollo  regional y la preservación de los ecosistemas acuáticos de Tamaulipas.

