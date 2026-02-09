Impulsa DIF Tamaulipas construcción de parques comunitarios diseñados por las y los tamaulipecos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Febrero 09 de 2026.- El Gobierno y el Sistema DIF Tamaulipas, a través de la estrategia Lazos del Bienestar, trabajan de manera coordinada en la construcción de nueve parques comunitarios diseñados a partir de la participación directa de vecinas y vecinos de los polígonos de atención prioritaria.

Cada uno de los espacios recuperados o construidos permiten fortalecer el tejido social y generar entornos dignos, seguros y funcionales para las familias tamaulipecas, colocando a la comunidad en el centro de la planeación y ejecución de la obra social.

Mediante diagnósticos participativos y consultas comunitarias, se identificaron las necesidades prioritarias de cada polígono de intervención, proyectándose nueve Parques Lazos del Bienestar en distintos municipios del estado, de los cuales tres se encuentran actualmente en proceso de construcción.

Se trata de los parques ubicados en la colonia Ampliación Loma Alta, en San Fernando, con beneficio directo para 923 personas; en la cabecera municipal de Tula, que impactará a mil 565 habitantes; y en la colonia La Popular, en Matamoros, donde más de 9 mil personas contarán con un nuevo espacio para la convivencia y la recreación.

La estrategia Lazos del Bienestar se implementa en polígonos prioritarios de los municipios de Victoria, Mante, Tula, Reynosa, Matamoros, San Fernando, Nuevo Laredo, Tampico, Altamira y Madero, donde se realizaron recorridos comunitarios, consultas ciudadanas y levantamientos de información en campo, como parte del modelo estatal de intervención social territorial.

Los mensajeros de paz refrendan su compromiso de seguir trabajando de manera cercana con la ciudadanía y en coordinación con el Gobierno del Estado de Tamaulipas, para impulsar infraestructura comunitaria, mejorar la calidad de vida y construir comunidades más unidas y solidarias en todo el estado.