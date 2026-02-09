Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

¿Podrá el PAN levantarse de las cenizas?

Sin error a equivocarnos, no tarda en explotar la crisis política por la que atraviesa el partido político azul en Tamaulipas.

Para empezar no hay control ni jerarquías, cada quien jala por su lado. Y el dirigente nacional Jorge Romero Herrera, no se confronta solo. No solo porque no tiene liderazgo, sino porque no tiene ni los argumentos ni las personas para hacerlos y para que haya un cambio verdadero.

Sus detractores y figuras del mismo partido han cuestionado la firmeza de su palabra y su capacidad de convocatoria, señalando una supuesta falta de conexión con las masas; además de tener una postura arrogante, prepotente y alejada de las mayorías, lo que, según estas visiones, ha debilitado más al PAN.

Por lo que tenemos que tomar en cuenta que en los hechos y en la práctica de todos los días, el PAN está destruido totalmente; podemos decir hasta en cenizas, lo que por todos lados se ve imposible que se levante y gracias a Francisco García Cabeza de Vaca, se lo acabo totalmente en Tamaulipas.

Ahora ahí se andan peleando de quien lo dirigirá a este instituto político en lo estatal y son los mismos del otro día. Para empezar, no hay convocatoria, no hay unidad y mucho menos un liderazgo nuevo.

Blanca Anzaldúa propone libertad sindical en Tamaulipas

Desde el Palacio Legislativo de Tamaulipas, la Maestra y Diputada local de Ciudad Victoria Blanca Anzaldúa Nájera, propuso ante el pleno del Congreso del Estado, una iniciativa de fortalecimiento de la vida sindical para garantizar la libertad de las y los trabajadores organizados en el Estado al elegir a sus nuevos liderazgos.

Esta propuesta, armoniza la iniciativa federal presentada por el senador Alfonso Cepeda Salas, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el cual propuso la prohibición de cualquier acto de injerencia o intervención por parte de alguna autoridad o servidor público.

La legisladora del distrito 14 de Victoria, quien además se ha desempeñado activamente dentro de la vida sindical en Tamaulipas, considera la propuesta como una herramienta de honestidad, certeza y transparencia para las y los trabajadores de la educación.

“Con ello, fortalecemos la imparcialidad institucional y la confianza en las instituciones públicas, al proteger los derechos de los trabajadores de la educación al servicio de Tamaulipas.”

NOTAS CORTA

1.- Por cierto, vimos muy atento como siempre al secretario General de Gobierno Héctor Villegas González, en Ceremonia Cívica de Honores a la Bandera, donde el gobernador Américo Villarreal Anaya realizó la toma de protesta a Guadalupe Vázquez Salazar como Directora General de la Facultad de Enfermería Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas; reafirmando una alianza con la UAT en favor de la educación y la salud.

2.- Por cierto, el gobernador Américo Villarreal Anaya con la presidida Ceremonia Cívica de Honores a la Bandera de este lunes 9 de febrero, arranca la agenda de esta semana en donde hay mucho por hacer por Tamaulipas, asegurando que “el desarrollo llegue a todas partes, que nadie se quede fuera, que nadie se quede atrás”.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.