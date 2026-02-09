Asegura SET que inscripciones no se condicionan, las cuotas son aportaciones voluntarias

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Febrero 09 de 2026.- El Secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, precisó de manera contundente que ningún plantel educativo debe condicionar la inscripción por ningún motivo y que las llamadas cuotas escolares que se solicitan en instituciones públicas son realmente aportaciones voluntarias.

Señaló que es recomendable que cada centro educativo fije una aportación voluntaria para los gastos que requiera la institución. Sin embargo, si por alguna razón las madres, los padres o los tutores no pueden cubrirla, no será condicionante para inscribir a sus hijas e hijos.

“Esto es (aportaciones voluntarias) para sufragar gastos de operación locales; es muy recomendable que todos los directores concienticen a las mamás y los papás de la aportación voluntaria, pero que no se condicione la inscripción”, recalcó.

Reconoció que durante este período de preinscripciones se han recibido por este motivo seis denuncias, dos en Matamoros y cuatro en Reynosa, e invitó a quienes no han podido inscribir a sus hijas e hijos por esta causa a informarlo a la Secretaría de Educación.

“Volver a insistir en que estamos abiertos en la secretaría, por favor, a los teléfonos de la secretaría o en la página; que nos hagan saber. Todos los jefes de sector y todos los supervisores deben ser conscientes de eso”, precisó.

Señaló que entre el 89 y 94 por ciento de las madres y padres de familia cubren sin problema estas cuotas voluntarias. Sin embargo, para el porcentaje restante que no puede hacerlo, no será una razón para que no se les permita que sus hijos se inscriban en una institución pública.

“Hay la alternativa de que la aportación voluntaria la pueden hacer con horas de trabajo o servicios a la escuela, a los papás; está prevista en la Constitución, en la Ley General de Educación”, complementó.

Reiteró el compromiso del sector educativo en garantizar que todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes tengan derecho a una educación digna, incluyente, humanista y de calidad, acorde a la visión educativa que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Américo Villarreal Anaya.