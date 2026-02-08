Inicia Semestre febrero-junio 2026 en el CBTA 271 este lunes 9 e inscripciones a primer semestre

Este lunes 9 de febrero inicia el Semestre Febrero-Junio 2026 en el CBTA 271 Soto la Marina, según la información que da a conocer el Ing. Leonel Córdova Montes, en su calidad de encargado de la dirección del plantel.

En este nuevo semestre, los estudiantes inscritos van a cursar segundo, cuarto y sexto semestre, indicó nuestro entrevistado, quien añade que se exhorta a los alumnos estar puntualmente a la hora de entrada que será a las 8:00 de la mañana, en el entendido de que habrá de llevarse a cabo una ceremonia cívica por el inicio del nuevo semestre.

Dijo asimismo el Ing. Leonel Córdova Montes, que de acuerdo al reglamento del plantel y del que tienen conocimiento los padres de familia, se les recuerda que deben portar el uniforme y que el portón se cierra a las 8:15 de la mañana.

En otro orden de ideas, se informa a los padres de familia de los alumnos que van egresar de tercer año de secundaria, que este próximo lunes 9 de febrero se abre el proceso de inscripciones para primer semestre del siguiente ciclo escolar, cuya oferta educativa en las carreras técnicas son: Técnico Agropecuario; Técnico en Ofimática, Técnico en Logística y Técnico en Preparación de Alimentos y Bebidas.

Indica también el Ing. Leonel Córdova Montes, que entre los beneficios que reciben los estudiantes que cursan su educación media superior en el CBTA 271, se encuentra el apoyo de la Beca “Benito Juárez”, becas de excelencia y becas deportivas, además de que se cuenta con instalaciones acordes a las necesidades educativas, como aula didáctica con 35 equipos de cómputo nuevos, talleres equipados, laboratorio de ciencias, biblioteca, canchas deportivas, cafetería, entre otras.

Para la pre-inscripción deben presentarse: del alumno; acta de nacimiento, curp y constancia de estar cursando la secundaria y de madre, padre o tutor, copia de INE, comprobante de domicilio y un número telefónico, aunque se pone a disposición para mayor información el número, 835-108-6844