Por: Raúl Terrazas Barraza

Tamaulipas electrifica y electrificado

En el sexenio del Gobernador Américo Villarreal Anaya, Tamaulipas quedará electrificado, de manera que, no habrá personas que vivan en la entidad y no tengan acceso a la energía eléctrica, por ello, en la actualidad se realiza trabajos en el municipio de Casas, que tiene a su cargo el alcalde Jorge Humberto Hinojosa García.

En sus diálogos del domingo, el titular del Poder Ejecutivo se refirió a dos cosas el de la energía eléctrica y el tema de la Constitución Política de México abordado por la presidenta de la República, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo con motivo de la celebración del 109 aniversario de la promulgación de la Carta Magna.

Respecto a la luz eléctrica, hizo ver que se mantienen las negociaciones con la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para el cambio de tipo de tarifa en los municipios de la entidad, con la finalidad de que sea más baja debido a que, las altas temperaturas que existentes en la mayor parte del año, hacen que el consumo de luz en los hogares y las empresa sea muy alto por el uso de equipo para proporcionar ambientes agradables para las actividades familiares, laborales y sociales de la población.

Además, se ha insistido en que, las autoridades federales consideren que una tarifa diferente, es decir, más baja, podría significar además del respaldo a la economía a las familias, un reconocimiento al hecho de que, esta entidad que gobierna Villarreal Anaya, aporta más de ocho mil 500 megawatts que es una cantidad muy significativa de energía eléctrica porque es el 20 por ciento de la que producen las 160 centrales generadoras que tiene la CFE en el país.

Dicho en otras palabras, la energía que se produce en Tamaulipas, sirve para cubrir la demanda de grandes regiones o muchas ciudades con gran densidad de población, porque alcanza para abastecer unos ocho millones de hogares e impulsar el funcionamiento de grandes empresas, así que, el respaldo de la CFE para que, a partir del verano que viene, El Mante, González, Padilla, Güémez y Abasolo, se sumen a los beneficios de una tarifa menor y que, pronto, como lo señaló el mandatario, otro grupo de municipios también la tengan, entre ellos Ciudad Victoria, la capital.

Respecto a la generación de energía, Tamaulipas cuenta con diversas formas de producirla, en parques eólicos, plantas de ciclo combinado, gas, fotovoltaica y los biocombustibles para la producción de etanol, por tanto, es una fortaleza de la tierra tamaulipeca, ya que, uno de los insumos básicos para hogares y empresas es producido aquí y una gran cantidad se envía a otras entidades del país a través de las redes de gran capacidad de transmisión de energía eléctrica.

Sobre la Constitución Política de México, el gobernador, apunto que, se han realizado 22 reformas Constitucionales y 50 reformas a leyes secundarias, comentadas por la presidenta de México, porque con ellas, se recuperan el sentido social y la soberanía de la nación, que ya estaban previstas en el texto original de la Carta Magna.

Los otros

Entre el Ayuntamiento de Tampico que preside la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya y la Universidad Autónoma de Tamaulipas dirigida por el médico Dámaso Anaya Alvarado, se creó un trinomio exitoso, el de la responsabilidad social, la formación académica y política pública, que, hecho programa, el de, Sonrisas del Bienestar, mediante el cual, se han otorgado más de dos mil 250 tratamientos odontológicos gratuitos a personas y familias, que no debieron de invertir en su salud bucal.

La meta prevista para esta acción en el sur de la entidad era de mil tratamientos que serían otorgados por las brigadas de la Facultad de Odontología de la UAT en el sur de la entidad y desde la cual, en efectiva coordinación con el Ayuntamiento, se direcciona el trabajo para apoyar a quienes se encuentran en condición de vulnerabilidad y requieren de tratamientos dentales, de manera especial a niños y niñas.

En su oportunidad el rector Anaya Alvarado dijo respecto al exitoso programa de atención dental la disposición de la comunidad universitaria para llevar servicios de salud representa el cumplimiento de la misión formadora de profesionistas debido a la aplicación de sus aprendizajes en los salones de clases, con la atención directa a las personas de la comunidad, sobre todo, si se considera que las soluciones aportadas por las y los universitarios, llevan a mejorar la calidad de vida de la población.

La titular del Ayuntamiento Porteño, Villarreal Anaya, se mostró satisfecha del logro alcanzado mediante la alianza construida con la UAT, ya que, el programa, Sonrisas del Bienestar es una muestra de la importancia que tiene acercar servicios de salud a quienes más los requieren y que, en este caso son limpiezas dentales y valoraciones diagnósticas, así cómo, tratamientos preventivos y restauraciones.