Estará Módulo del INE en SLM de lunes a miércoles para trámites de credencial de elector

También irán a Abasolo y Jiménez

Desde el pasado 3 de febrero está atendiendo en esta población de Soto la Marina el Módulo de Atención Ciudadana del INE para todo lo relacionado con la credencial de elector con fotografía.

Durante este mes de febrero y dentro de la primera quincena de este mes, el Módulo del INE recibirá del lunes al miércoles, solicitudes para nueva credencial de elector de jóvenes que han cumplido 18 años de edad, pero también lo que tiene que ver con corrección de datos, cambio de domicilio, extravío, deterioro o vencimiento.

El jueves 12 y el viernes 13, el Módulo se instará en el Poblado La Pesca para atender con los mismos trámites.

También se da a conocer que habrá atención ciudadana el 16, 17 y 18 de febrero en Abasolo, mientras que el jueves 19 el módulo se instalará en Guadalupe Victoria y el viernes 20 en el municipio de Jiménez.

Finalmente dentro del presente mes de febrero, el Módulo del INE regresa a la cabecera de Soto la Marina del lunes 23 al viernes 27.