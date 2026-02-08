  Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Habrá lugar para todos: MAVG

* Honores a la bandera en la Facultad de Enfermería Victoria (UAT)

En materia de educación básica, primaria, secundaria y normales, se prevé reorganizar y preparar adecuadamente el año escolar 2026-2027. Se trata de anteponer la organización y la responsabilidad ante todo en Tamaulipas por instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, dijo el secretario de Educación en la entidad, Miguel Ángel Valdez García.

Se busca ya los lugares necesarios para que ningún tamaulipeco se quede sin espacio en el próximo ciclo escolar. La tarea será incluir a la nueva generación en lo digital y en todas las nuevas tecnologías; se trata de hacer desde ahora en febrero lo que tendrá que ser común y corriente desde agosto y septiembre de este año. En una palabra, todo debe estar en orden para que las escuelas funcionen y produzcan mejores ciudadanos y en un ambiente de concordia y bienestar para todo Tamaulipas.

El reto es anotarse para recibir en unos meses más computadoras, mochilas, uniformes, tabletas y sobre todo, esquemas de trabajo y orientación que nos sirvan a todos. Es una labor de organización y de trabajo en equipo que debemos de hacer desde ahora. Estos elementos son básicos para aprovechar que el gobierno federal está apoyando estos programas. Hay que ponernos a trabajar todos desde ahora.

Por cierto, en este caso se empata la chamba que ya viene haciendo con los maestros el Secretario General de la Sección 30 del SNTE, Profr. Arnulfo Rodríguez Treviño, de armar nuevos cuadros y nuevos líderes que empujen este proceso a chambear de febrero hasta agosto. Así que caminito a la escuela todas y todos, esa es la clave del éxito para las futuras generaciones.

En Mante la UAT marca el rumbo

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado fijó postura en materia de modernización educativa, digital y dual con la participación de los sectores productivos.

El caso Mante, particularmente la Preparatoria Mante, será el ejemplo a seguir en todas las regiones del estado, habrá solo que revisar como prospera el seguimiento de estos nuevos datos que abre un nuevo campo de trabajo y acciones en donde puede haber muchos beneficiarios. Así visitó este plantel para entregar obras que marcan un antes y un después en la vida académica de esta escuela.