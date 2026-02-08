Desfile del carnaval en el sur con más de 60 participantes

-Coloridos carros alegóricos, sabroso ritmo de comparsas, grupos de animación espectaculares y disfraces creativos en la fiesta del sur

Tampico, Tamaulipas.- Febrero 08 de 2026.- Del 12 al 15 de febrero, Tampico, Madero y Altamira se vestirán de color, música y orgullo para recibir a miles de visitantes que vendrán a vivir, bailar y recordar por siempre el Carnaval de Tamaulipas en su edición 2026.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas, destacó que en los desfiles estarán presentes más de 60 participantes, entre carros alegóricos, comparsas, grupos de animación y disfraces.

Este fin de semana, quienes se inscribieron entregaron su documentación y participaron en el sorteo para obtener su lugar dentro del desfile.

El funcionario explicó que en la fiesta del sur son gratis los conciertos de “El Poder del Norte”, el grupo “La Leyenda” y “La Sonora Dinamita” de Lucho Argain, además de la presencia de Aylin Mujica, Julio Camejo y Aarón Mercury.

La fiesta inicia el 12 de febrero con la Quema del Mal Humor y la coronación de la reina Gisella Flores y el Rey de la Alegría, Baruch Domínguez.

En los desfiles de los municipios del sur del estado, las y los participantes inscritos en las categorías de carros alegóricos, comparsas, grupos de animación y disfraces competirán por una bolsa de 1.3 millones de pesos en premios, concluyó el funcionario estatal.