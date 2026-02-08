Concluyen el 13 de febrero las inscripciones definitivas para alumnos de nivel básico

El proceso de inscripciones definitivas para alumnos de nivel básico al ciclo escolar 1026-2027 permanecerá abierto hasta el próximo viernes 13 de febrero, según lo establece la Secretaría de Educación de Tamaulipas.

Se trata de asegurar un espacio en los planteles de educación preescolar, primaria y secundaria, más cercano a donde viven los niños, niñas y jóvenes que están en edad de cursar alguno de esos niveles.

En el caso de preescolar, los requisitos para la inscripción definitiva son; tener o cumplir 5 años al 31 de diciembre, presentar acta de nacimiento, curp y cartilla de vacunación, pero también el padre madre o tutor debe presentar INE, curp y comprobante de domicilio

En lo que tiene que ver con alumnos que van ingresar a primer grado de primaria, se deben presentar 2 copias: acta de nacimiento del alumno; Curp actualizado de alumno y padres, constancia de preescolar, comprobante de domicilio e INE de padres de familia.

Para los alumnos que van ingresar a primer grado de secundaria, se deben llevar acta de nacimiento, curp y constancia de estar cursando sexto grado, así como INE, curp y comprobante de domicilio de los padres o tutores.

Con la inscripción definitiva se garantiza la cobertura de educación con equidad e inclusión, así como prever las necesidades de personal, infraestructura y libros de texto, entre otros apoyos en beneficio de niñas, niñas y jóvenes en el ciclo escolar 2026-2027.