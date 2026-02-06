Impulsa COBAT liderazgo docente y capacidades pedagógicas con simposio estatal

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Febrero 06 de 2026.- Con la participación de cerca de 900 docentes, directivos y personal administrativo de todo el estado, el Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas llevó a cabo el Simposio Estatal COBAT 2026, centrado en el liderazgo docente como pilar del fortalecimiento institucional.

Víctor Manuel González Salum, director general del COBAT, reconoció la asistencia presencial y virtual del personal del colegio y subrayó que la razón de este encuentro es reforzar el compromiso con las y los estudiantes, en una fecha significativa por el 109 aniversario de la Constitución de 1917, que consagra el derecho a la educación.

Informó que, como parte de la estrategia Tamaulipas Educa 2028, el COBAT ha recibido más de 40.6 millones de pesos para infraestructura y equipamiento en la totalidad de sus planteles, además de anunciar próximas convocatorias para el fortalecimiento docente.

Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación, por su parte, al inaugurar los trabajos, destacó que el simposio es un espacio para reflexionar sobre la práctica docente y fortalecer las capacidades pedagógicas ante los retos actuales, señalando que, ante los cambios acelerados del conocimiento y la inteligencia artificial, la prioridad es formar estudiantes con pensamiento crítico, responsabilidad social y visión humanista, acorde a la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

El programa académico del Simposio COBAT 2026 incluyó ponencias especializadas sobre la pertinencia y calidad de la educación media superior, con sedes conectadas desde municipios de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, San Fernando, Mante y Tampico.

Con estas acciones, el COBAT reafirma su liderazgo educativo en Tamaulipas, apostando por una formación de excelencia para las nuevas generaciones, acorde a la visión que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya, y respalda el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez.