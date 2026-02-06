EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues se está planeando una mega cabalgata para el próximo día 21 del presente mes de febrero que se habrá de llevar a cabo del Poblado La Pesca hasta la altura de la playa para volver a retornar en la zona urbana de dicha comunidad pesquera…Por instrucciones de la alcaldesa GLYNNIS el responsable de coordinar esta importante actividad es el Director de Desarrollo Rural, TORIBIO GALLEGOS RIVERA…Se esperan unos mil jinetes nada más para darnos una leve idea de lo que se está gestando por parte del gobierno de Soto la Marina…Creo que eventos de esta magnitud aparte de lo que impactan en la comunidad por lo vistosos, generan también en un enorme impulso a la promoción del turismo y es que se esperan cabalgantes de muchos municipios de Tamaulipas como de estados vecinos quienes con toda seguridad al regresar a sus lugares de origen lo van a hacer hablando maravillas de la playa de La Pesca como de nuestra cabecera municipal…Creo que al momento de redactar esta colaboración ya se tiene una reservación de casi el cien por ciento en los hoteles de ese paradisiaco lugar…Así que es de imaginarnos el positivo impacto que van a tener la cabalgata, en lo que tiene que ver con el tema de la reactivación económica para nuestra región…Siguiendo con asuntos de la joven alcaldesa de Soto la Marina el pasado jueves encabezó la ceremonia por el 109 Aniversario de la promulgación de la Constitución política de nuestro país…Bueno el “duelo” de bandas de guerra que se tuvo por parte de las escuelas “Felipe de la Garza”, Secundaria Técnica 12 y la Telesecundaria “Adolfo López Mateos” del Poblado Tampiquito que acudieron por la invitación que en tiempo y forma se les hiciera por parte del Ayuntamiento marsoteño…Una función de cine se les ofreció a chicos y grandes el pasado sábado el Comité Municipal del Partido Acción Nacional que encabeza AUDELIO URBINA CONDE a través de la Secretaría de la Juventud tanto la estatal como la municipal…La política, es de circunstancias y de vaivenes…En ese sentido se puede resaltar que en la grilla a ningún partido se le puede dar por muerto y tampoco nunca se podrá decir que existen los invencibles…El PAN aquí en Soto la Marina, se tiene que reconocer, tiene y conserva una importante base de seguidores y de militantes que aun en los tiempos más difíciles como los que están pasando le siguen teniendo ley a su partido…Por cierto don ESTEBAN RIVERA es el regidor de este partido ante el cabildo que encabeza GLYNNIS…Cambiando de rumbo para decirles que más de 2 mil 300 hectáreas son las que se sembrarán en este ciclo por parte de los ejidatarios del Módulo VI del distrito de riego 086…El Ing. GABRIEL PERALES CANO en su calidad de Gerente Técnico del Módulo VI de regantes me comentó lo anterior a la vez que hace saber que se incrementó solamente 50 pesos más por hectárea a regar en el entendido de que de 1200 se subió a 1250 pesos…De igual manera indicó que está plenamente garantizado, todo el suministro del líquido vital para el presente ciclo…Falleció quien fuera un muy reconocido maestro mecánico en este pueblo como lo era LAURO INFANTE…Murió en Linares, Nuevo León…Descanse en paz…Le envío las mejores vibras a mi buen amigo TOÑO HINOJOSA ARELLANO para que pronto se recupere al cien por ciento de su estado de salud…Ahí la lleva el síndico…Primero DIOS…17 meses se están iniciando del gobierno municipal de GLYNNIS ahora que ya entramos en el actual mes de febrero…La desesperación está empezando a querer hacer crisis emocional y política entre la mayor parte de sus adversarios…Se les hace que los días transcurren de manera lenta…Quisieran que los días y las noches se desarrollaran con una mayor velocidad…Pero para infortunio de ellos nada relacionado con el tiempo pasa ni antes, ni después…Creo sin haber platicado al respecto con la alcaldesa marsoteña que con todo y que de momento está entregada al cien por ciento a su función en su momento habrá de tener a la mano, opciones para seguir participando en la cosa pública…Con el tema de la continuación de la alianza MORENA- VERDE-PT creo que GLYNNIS va a estar una llegados los tiempos en la posición necesaria para elegir ella misma, su destino político…Quien sabe que se tiene deparado en el tema de los juegos por el campeonato local del rey de los deportes después de accidente carretero que tuvieron los jugadores de Alazanas el pasado domingo y en el que lamentablemente perdiera la vida el mánager de la referida novena…Fue un duro golpe emocional no solamente para los jugadores y afición de Alazanas, sino también para los de La Chona y los aficionados de Soto la Marina como de Aldama…El compadre ERVEY GONZÁLEZ MORALES anda bien metido en el tema de la cabalgata del próximo 21 de febrero que se llevará a cabo en La Pesca…Me reportan que ha andado invitando a sus muchos amigos de la zona de riego en donde ya muchos amantes de estar artes se han anotado como el caso de mi hermano JORGE AMIGÓN INFANTE quien se declara listo para participar junto a mis sobrinos en esta tradición tan mexicana…De igual manera me comentan que está listo para esta cabalgata el buen amigo MAURO ESCOBAR con todo su extenso grupo de amigos y trabajadores…Siempre hace equipo MAURO con su amigo o compadre, no estoy seguro DANIEL GALVÁN del Ejido La Chona…También CHUY YÁÑEZ el Delegado Municipal de Vista Hermosa se apresta para cabalgar en esta que se espera será la cabalgata más concurrida de la historia en Soto la Marina…Hablando de delegados municipales mis respetos para AURELIO GARCIA del Ejido la Peñita…Su estado de salud no es el mejor por su detalle de movilidad, pero la realidad es que eso no es un impedimento para ser un gestor de salud como de otro tipo de necesidades y problemáticas de su comunidad…A la gestoría de AURELIO se deben muchos beneficios y obras colectivas de La Peñita como el caso principal de la carretera que le pudo sacar a NEY TAVARES misma que conecta del tramo Soto la Marina-Abasolo con su amada comunidad…Ha encabezado infinidad de comités de obras que se han generado en desarrollo para la población…Actualmente es gestor de salud ante el sistema IMSS BIENESTAR….Estos próximos días voy a platicar primero Dios con mi buen amigo LALO CAMACHO, ya que se acerca el Día del Telegrafista…Oficio al que dedicó todos los años de su vida laboral…LALO es un ser humano bueno y excelente ciudadano de nuestro entorno…Aficionado de hueso colorado de la máquina celeste del Cruz Azul…Pero ese “defecto” no es impedimento para que sea uno de mis mejores amigos…Hijo de nuestro pueblo al igual que sus demás hermanos y hermanas…Me reportan el fuerte sentido de mando y de autoridad de parte de CLAUDIO REYNA GARCIA allá por el rumbo del Centro Regional de Desarrollo Educativo…Me dicen que algunas situaciones de disciplina laboral se encontraban un tanto “relajadas” hasta antes de su llegada…Tampoco estoy diciendo que trae el fuete en la mano…Simplemente se está poniendo orden en algunos casos en donde no había…Todo esto dentro de un entorno agradable y de trabajo…En otro orden de cosas el Supervisor de la Zona Escolar 17 de Escuelas Telesecundarias de Soto la Marina JOSE MANUEL TIJERINA CASTILLO hace saber la excelente respuesta que se está teniendo para la inscripción en planteles de ese sistema educativo rumbo al próximo ciclo escolar…Planteles como los de Tampiquito y Las Tunas son los que siguen encabezando el tema de alumnos de nuevo ingreso…Esta ha sido la tónica de los últimos años…En el Ejido El esmeril siguen extrañando la presencia de Don PEPE DE LA PAZ GOMEZ CASTILLO…Fue un ícono de la comunidad…Le gustaba mucho la gestión social así como la política…Fue un buen hombre…Dejó un óptimo legado de servicio y su presencia trascendió fuera de su ejido pues era muy conocido en las demás partes de Soto la Marina…Se nos están acabando los marsoteños icónicos en la mayor parte de nuestras localidades rurales…Por eso es mejor honrar los viejones que nos quedan pero en vida…En cada ejido hay todavía uno o varios…Por otra parte se extraña ver a NINE CONDE por estas calles de nuestro pueblo…Siempre de buen humor…Platicador…Servicial…Con su tradicional paliacate atado a su cabeza…NINE fue un personaje de nuestra localidad y como tal va a permanecer dentro del recuerdo cotidiano de todos quienes tuvimos la fortuna de tratarlo y de conocerlo…Me reportan que DAGOBERTO MANRIQUEZ JR es el sSecretario de Acción Juvenil del Comité Municipal del PAN…Es hijo de nuestro inolvidable amigo DAGO (QEPD)…Que bueno que quiera seguir los pasos políticos de su papá y es que tenemos que recordar que DAGO fue un miembro activo de ese partido durante no pocos años…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…