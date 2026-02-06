Capacita Turismo a 17 directores municipales

-Sectur une fuerzas en capacitación masiva para fortalecer el turismo en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Febrero 06 de 2026.- Con gran éxito se llevó a cabo la primera reunión estatal virtual para la capacitación intensiva sobre el Registro Nacional de Turismo (RNT), dirigida a todas las Direcciones de Turismo de los municipios de Tamaulipas.

En el encuentro se explicaron de manera detallada y actualizada, desde la normatividad vigente, el procedimiento paso a paso, requisitos obligatorios y documentación necesaria.

Benjamín Hernández Rodríguez, Secretario de Turismo en Tamaulipas, destacó que el objetivo es fortalecer las capacidades municipales para facilitar y agilizar el registro de prestadores de servicios turísticos en el estado.

Refirió que las Direcciones de Turismo participantes en esta primera sesión fueron de los municipios de Mier, Aldama, Soto la Marina, Matamoros, Reynosa, Jiménez, El Mante, Jaumave, Llera, Gómez Farías, Nuevo Laredo, San Fernando, Miguel Alemán, Casas, Tampico, González y Altamira.

“Se trata de un esfuerzo conjunto y coordinado entre los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, orientado a impulsar el desarrollo turístico de Tamaulipas mediante el fortalecimiento y la formalización de los prestadores de servicios turísticos”, agregó.

Explicó que el gobierno de Tamaulipas, que preside Américo Villarreal Anaya, trabaja en sincronía con el gobierno de México, que encabeza Claudia Sheinbaum, impulsando el desarrollo del país, fortaleciendo el turismo en pro de las comunidades.

En este primer grupo de municipios, participaron Eduardo Campos Vargas, Director del Registro Nacional de Turismo, y Miguel José Espinoza Cuandón; y por Tamaulipas, María Amos Cavazos Bustamante, Directora general de Infraestructura y Productos Turísticos, y Omar Villafuerte Sánchez, Director de Desarrollo de Productos.