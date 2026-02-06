Avanza Tamaulipas en la prevención del gusano barrenador del ganado

Hidalgo, Tamaulipas.- Febrero 06 de 2026.- Con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención y avanzar en la erradicación del gusano barrenador del ganado, el subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal, Cuauhtémoc Amaya García, sostuvo un diálogo directo con productoras y productores del municipio de Hidalgo, a quienes brindó información detallada sobre la identificación de esta plaga y las medidas que se implementan para su control.

Durante la jornada informativa, el funcionario explicó de manera puntual el procedimiento para realizar reportes ante la detección de posibles casos, así como las instancias correspondientes a las que pueden acudir. En este sentido, reiteró que los reportes pueden efectuarse con total confianza, sin la aplicación de cuarentenas ni sanciones, priorizando la prevención y la atención oportuna.

Cuauhtémoc Amaya García participó en esta actividad en representación del secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, reafirmando el compromiso del Gobierno del Estado con la sanidad animal y el acompañamiento permanente a las y los productores pecuarios.

Asimismo, como parte de las acciones preventivas, se realizó la entrega gratuita de cicatrizante, con el propósito de atender de manera inmediata cualquier herida detectada en el ganado y evitar la propagación del gusano barrenador, fortaleciendo así las medidas de protección zoosanitaria en la región.