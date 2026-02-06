Aumenta gobierno de Tamaulipas unidades monitoras para detección de enfermedades respiratorias

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Febrero 06 de 2026.- Para reforzar la vigilancia epidemiológica en la entidad, el gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya incrementará el número de unidades monitoras para la detección oportuna de padecimientos respiratorios, entre las que se encuentran la influenza y el COVID-19.

El director estatal de Epidemiología, Sergio Uriegas Camargo, señaló que actualmente se cuenta con cinco Unidades de Salud Monitoras de Enfermedad Respiratoria (USMER) y se pretende ampliar la cobertura a ocho unidades, las cuales en esta temporada invernal han detectado más de 300 casos de enfermedades respiratorias, entre las que se encuentran unos 50 casos asociados al virus de la influenza.

Dijo que, aunque el virus de la influenza circula durante todo el año, en el periodo que cubre la temporada invernal (octubre de 2025 a marzo de 2026) se llegan a incrementar y, a la fecha, se tiene un reporte de cuatro defunciones por esta causa; agregó que en este periodo circula una nueva variante que ha generado inquietud entre la población por ser altamente contagiosa, pero tiene el mismo comportamiento que el resto de las variantes del virus de la influenza.

“Estamos monitoreando el comportamiento de los virus que causan las enfermedades respiratorias, como el COVID, sincitial, influenza, entre otros, a través de estas unidades monitoras, ya que son virus que circulan todo el año y afectan a todas las edades, pero hay que poner especial atención a los cuadros graves, a las personas que se encuentran en los extremos de la vida, como niños y adultos mayores, personas con comorbilidad, debido a que disminuye su capacidad de defensa, y los que no se vacunan, ya que son los de mayor riesgo”, señaló Uriegas Camargo.

Las USMER operan como el pilar del modelo de vigilancia en México, integrando la detección clínica oportuna para identificar la circulación de virus como el de la influenza, SARS-CoV-2, entre otros, y están diseñadas para detectar los riesgos en grupos vulnerables, determinar la estacionalidad y comportamientos de los patógenos para establecer las estrategias correspondientes en salud pública a nivel nacional.

Estas unidades monitoras se ubican en los municipios de Reynosa, con dos unidades; Tampico, con dos, y Victoria, con una, y en esta temporada el reporte señala que el comportamiento actual de las enfermedades respiratorias en Tamaulipas se encuentra dentro de los parámetros normales y sin datos de cepas agresivas; aunado a que las defunciones por influenza se presentaron en los municipios de Reynosa, con dos casos; Nuevo Laredo, con uno, y Altamira, con un caso.

Por último, el epidemiólogo estatal destacó que fue en el mes de septiembre cuando predominó la circulación de la enfermedad del COVID, con un comportamiento homogéneo y no se incrementó en el invierno, pero luego descendió y cambió a influenza, que presenta un comportamiento más estacional y es más intensa su presencia durante la temporada invernal.