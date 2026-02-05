Realiza Salud Programa de Reforzamiento de Aplicación de Vacunas en Tamaulipas

Llera, Tamaulipas.- Febrero 05 de 2026.- Para evitar complicaciones en la salud por padecimientos prevenibles mediante la vacunación, como el sarampión, la Secretaría de Salud, en coordinación con los ayuntamientos de Tamaulipas, puso en marcha el Programa de Reforzamiento de Aplicación de Vacunas.

En representación del secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, el jefe del Departamento de Vacunación, Jesús Zárate Torres, y la directora del Distrito de Salud para el Bienestar 1 de Victoria, Zelenney Rodríguez Mendoza, acompañados por el presidente municipal de Llera, Moisés Borjón Olvera, encabezaron el evento protocolario para unificar el trabajo preventivo y la aplicación de biológicos en las zonas rurales y la cabecera municipal.

“Contamos con los insumos necesarios y las dosis de vacunas que la población requiera para completar esquemas y aplicar refuerzos. Hacemos énfasis en la prevención del sarampión, que tras registrar 12 casos en 2025, afortunadamente en este año se encuentra contenido en la entidad”, sostuvo Zárate Torres.

Agregó que es preferible la vacunación oportuna a una hospitalización por complicaciones prevenibles, y destacó que este trabajo ya se realizó en el municipio de Padilla y ahora se replica en Llera, con el apoyo de la población.

Por su parte, Zelenney Rodríguez Mendoza señaló que, por indicación del gobernador Américo Villarreal Anaya, se acercan estos beneficios a la población para su protección integral, además de contemplarse pláticas informativas y trabajo logístico con presidentes municipales, comisariados ejidales y personal educativo.

Durante esta jornada preventiva se aplicará la vacuna triple viral para proteger contra el sarampión a niñas y niños de seis meses a nueve años; doble viral para la población de 10 a 49 años; vacunas de temporada invernal como COVID-19, influenza y neumococo; así como la conclusión de esquemas de vacunación a quien lo requiera.

Cabe mencionar que, aunque existe desinformación en torno a las vacunas, está comprobado que son seguras y efectivas, se distribuyen de manera gratuita en todo el país y cuentan con aprobación nacional e internacional.

El evento y la plática preventiva se realizaron en las instalaciones de la Presidencia Municipal de Llera, con la asistencia de los regidores Policar Polar Manríquez, Rosa María Obregón García, Rolando Pérez Balderas y Osvaldo Duña, entre otros invitados.