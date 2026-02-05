Promueven CEDES de Tamaulipas hábito de lectura entre la población penitenciaria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Febrero 05 de 2026.- En el marco del Día Mundial de la Lectura en Voz Alta, los Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES) ubicados en los municipios de Matamoros y Ciudad Victoria realizaron actividades enfocadas a promover este hábito entre las personas privadas de la libertad (PPL).

En el CEDES Matamoros se llevó a cabo una lectura al exterior del edificio de atención médica del centro, dirigida a la población varonil. Cabe destacar que en este centro se imparten de manera permanente talleres culturales en la sala de lectura.

Por su parte, en el CEDES Victoria se desarrolló la actividad denominada “Biblioteca Móvil”, a cargo de personal del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA).

Gracias a las gestiones realizadas por el Departamento de Cultura y Deporte del centro, esta visita incluyó lecturas de cuentos y teatro guiñol, beneficiando a la población del CEDES Victoria.