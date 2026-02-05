Estatales

Promueven CEDES de Tamaulipas hábito de lectura entre la población penitenciaria

42 min ago
1 minuto de lectura

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Febrero 05 de 2026.- En el marco del Día Mundial de la Lectura en Voz Alta, los Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES) ubicados en los municipios de Matamoros y Ciudad Victoria realizaron actividades enfocadas a promover este hábito entre las personas privadas de la libertad (PPL).

En el CEDES Matamoros se llevó a cabo una lectura al exterior del edificio de atención médica del centro, dirigida a la población varonil. Cabe destacar que en este centro se imparten de manera permanente talleres culturales en la sala de lectura.

Por su parte, en el CEDES Victoria se desarrolló la actividad denominada “Biblioteca Móvil”, a cargo de personal del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA).

Gracias a las gestiones realizadas por el Departamento de Cultura y Deporte del centro, esta visita incluyó lecturas de cuentos y teatro guiñol, beneficiando a la población del CEDES Victoria.

42 min ago
1 minuto de lectura
Ver más

Artículos relacionados

Fortalece SABG desarrollo administrativo de la Secretaría de Salud

33 min ago

Impulsa Tamaulipas comercialización internacional de productos agrícolas

37 min ago

Impulsa STPS Tamaulipas movilidad laboral segura hacia Estados Unidos

47 min ago

Fortalece Tecnológico de El Mante formación profesional al iniciar ciclo escolar

1 hora ago
© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button