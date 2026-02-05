Jiménez ya está en Punto Tamaulipas, visítalo y conoce su esencia: Turismo

-Aventura de naturaleza, turismo cinegético, cultura, tradiciones, gastronomía y mucho más en un municipio del estado que lo tiene todo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Febrero 05 de 2026.- El municipio de Jiménez llega a Punto Tamaulipas con su turismo de naturaleza y cinegético, su riqueza histórica y cultural, así como el sabor inconfundible del machacado, los pemoles y las empanadas, entre otros productos representativos.

Punto Tamaulipas es un espacio de la Secretaría de Turismo del estado destinado a dar a conocer la oferta turística de los 43 municipios de la entidad, señaló Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas.

Indicó que el gobernador Américo Villarreal Anaya tiene un especial interés en que las familias tamaulipecas descubran y valoren aún más la riqueza de su propio estado.

Al igual que en el espacio ubicado en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en Punto Tamaulipas se exhibe un vibrante mosaico de los destinos turísticos y de la extraordinaria herencia artesanal de Tamaulipas ante visitantes locales, nacionales e internacionales.

El funcionario subrayó que Tamaulipas cuenta con una gran diversidad de bellezas naturales, historia, tradiciones y gastronomía que deben ser motivo de orgullo para las y los tamaulipecos.

Ahora, en Ciudad Victoria, se puede conocer más sobre el municipio de Jiménez y adquirir productos representativos como carne seca, mezcal El Tinieblo, artesanías y productos horneados, entre otros.

Este Centro Turístico y Artesanal se encuentra ubicado a un costado del Centro Cultural de la capital del estado, Ciudad Victoria.