Inicia SEDENER Programa de Estufas Eficientes de Leña junto al Programa Electrificación al 100%

Villa de Casas, Tamaulipas.- Febrero 05 de 2026.- Con el arranque del Programa estatal “Electrificación al 100%”, la Secretaría de Desarrollo Energético (SEDENER) inició también el Programa de Estufas Eficientes de Leña en el municipio de Villa de Casas.

El secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, acompañado de personal del DIF Tamaulipas, la Secretaría de Bienestar Social (SEBIEN) y del municipio de Casas, realizó la entrega de la primera estufa en el hogar del ciudadano Rodrigo Navarro Ávalos, quien fue beneficiado con ambos programas en su vivienda ubicada en el ejido Felipe Ángeles, a aproximadamente 30 minutos de traslado en vehículo desde la cabecera municipal.

En su mensaje, Ángel Jiménez destacó que, desde la Secretaría de Desarrollo Energético, se suman al esfuerzo que viene realizando el DIF Estatal, encabezado por su presidenta María Santiago de Villarreal, para beneficiar a la población que más lo necesita en el estado, dotando de equipos que mejoran la calidad de vida al proteger la salud de quienes utilizan leña para la cocción de sus alimentos.

Señaló que estas estufas funcionan como un sistema termodinámico que permite transformar el calor de la combustión en calor útil, haciendo más eficiente el proceso de cocinado, lo que disminuye entre un 60 y 70 por ciento el consumo de leña.

“Estos esfuerzos permiten también generar condiciones de aprovechamiento energético y adaptarnos a los usos y costumbres del cocinado que se realiza en Tamaulipas”, puntualizó.

El Programa de Estufas Eficientes de Leña continuará implementándose de manera paralela al Programa “Electrificación al 100%”. Por el momento se desarrolla en el municipio de Casas, y próximamente se anunciarán los demás municipios para llegar a las familias que lo requieren en Tamaulipas.