Impulsa Tamaulipas comercialización internacional de productos agrícolas

McAllen, Texas.– Febrero 05 de 2026.-Con el objetivo de fortalecer la exportación de productos agrícolas tamaulipecos y ampliar su presencia en el mercado internacional, el subsecretario de Desarrollo Agrícola del Gobierno del Estado, Eliseo Camacho Nieto, realizó una gira de trabajo por la ciudad de McAllen, Texas.

En representación del secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, el subsecretario sostuvo reuniones con importantes empresas importadoras de productos agrícolas, entre las que destacan Ventura Fresh Produce, EXP Group LLC y ANROB LLC, con el propósito de explorar nuevas oportunidades comerciales para los productos del campo tamaulipeco.

Durante esta agenda de trabajo, Camacho Nieto estuvo acompañado por el subsecretario de Desarrollo Sostenible y Comercio Exterior, Sergio Carlos Guajardo Castellanos, así como por el director de Exportaciones, Conectividad y Logística, José María Hernández Gómez.

En los encuentros se abordaron temas estratégicos relacionados con la logística, la conectividad y el cumplimiento de los estándares de calidad que rigen la exportación de productos agrícolas mexicanos hacia Estados Unidos. Asimismo, se analizaron áreas de oportunidad para fortalecer los procesos de comercialización, optimizar las cadenas de suministro y facilitar el acceso de los productos tamaulipecos a nuevos nichos de mercado.

Estas acciones refrendan el compromiso del Gobierno del Estado de Tamaulipas, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, de trabajar de manera coordinada con el sector productivo y comercial para fortalecer la competitividad del campo, fomentar las exportaciones y generar mayores oportunidades de desarrollo económico para las y los productores agrícolas de la entidad.