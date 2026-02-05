Garantiza SET docentes frente a grupo agilizando procesos de nombramientos en Tamaulipas

Tampico, Tamaulipas.- Febrero 04 de 2026.- Con el propósito de que ninguna niña, niño o adolescente se quede sin docente frente a grupo, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) agiliza el proceso de asignación y entrega de nombramientos docentes, aseguró su titular, Miguel Ángel Valdez García.

Durante una gira de trabajo por la zona sur de la entidad, compartió que hace unos días, acompañado por el profesor Arnulfo Rodríguez Treviño, líder de la Sección 30 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), se entregaron 173 nuevos nombramientos entre supervisores, directores y docentes.

“Yo creo que alrededor de 60 de esos vienen a la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira, y eso es lo que nos ha instruido el señor gobernador: que sigamos caminando para que no haya faltantes en las escuelas. Están muy contentas las jefas de sector de aquí en Tampico, porque hemos acelerado los cambios”, precisó.

Reconoció que aún existen faltantes de docentes, debido a que sus titulares dejan las aulas principalmente por jubilación. Sin embargo, a través de la mesa de atención rápida se está trabajando para atender lo más pronto posible esas vacantes, en coordinación con el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y de acuerdo con los resultados de la Convocatoria del Proceso de Admisión en Educación Básica, en el caso de los docentes de nuevo ingreso.

“Todavía hay faltantes, pero lo estamos haciendo más rápido; ningún grupo está solo, se cubre con un interino, pero lo que queremos es que ya tengan los nombramientos definitivos. Yo creo que son alrededor de 69 escuelas las que necesitan que hagamos los nombramientos”, añadió.

Reconoció que estos avances en la agilización de los procesos de asignación y entrega de plazas docentes son resultado del trabajo coordinado entre las diversas áreas del sector educativo, en armonía con el gremio sindical del magisterio, con el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien impulsa una educación de calidad, incluyente, humanista y transformadora.

Cuestionado sobre los brotes de sarampión que se tienen en otros estados, aseguró que hasta este momento no existe ningún caso en Tamaulipas y recomendó a las madres y padres de familia que, en cuanto detecten que sus hijas e hijos presenten algunos de los síntomas, no los envíen a la escuela y acudan a revisión médica de inmediato.

“Estamos atentos; ahorita ya hay cinco estados que han cerrado parcialmente clases. Puede ser algo que se propague, vamos a estar muy alertas, pero ahorita está descartado: no hay ningún caso”, finalizó.