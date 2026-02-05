Estatales

Fortalece Tecnológico de El Mante formación profesional al iniciar ciclo escolar

El Mante, Tamaulipas.– Febrero 05 de 2026.-El Instituto Tecnológico Superior de El Mante (ITSM) dio inicio de manera oficial al ciclo escolar febrero–julio 2026, recibiendo a más de 830 estudiantes que se reincorporan a las actividades académicas en los distintos programas educativos que ofrece la institución, expresó su director, Jesús Alberto Moctezuma Sandoval.

Destacó la importancia del compromiso, la disciplina y la responsabilidad como ejes fundamentales para el desarrollo profesional de las y los estudiantes. Asimismo, reiteró el compromiso institucional de brindar una formación integral, pertinente y de calidad, alineada a las necesidades del entorno productivo y social de la región.

Recordó que, previo al inicio de clases, el instituto llevó a cabo el periodo intersemestral, en el cual se desarrollaron diversas capacitaciones, cursos y talleres dirigidos al personal docente y estudiantil, con el objetivo de fortalecer competencias académicas, pedagógicas y de bienestar, contribuyendo a un mejor desempeño durante el nuevo ciclo escolar.

Refrendó el compromiso del ITSM con la educación superior, mediante acciones que fortalecen la formación de profesionistas altamente capacitados, con gran sentido ético y responsabilidad social, para que, una vez egresados, pongan sus capacidades al servicio de la sociedad.

Subrayó el gran respaldo que recibe la institución por parte del Gobierno del Estado y de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, por lo que agradeció al gobernador Américo Villarreal Anaya y al secretario Miguel Ángel Valdez García por impulsar una educación superior de calidad, humanista y pertinente a las necesidades y oportunidades de la sociedad tamaulipeca.

