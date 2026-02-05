Fortalece SABG desarrollo administrativo de la Secretaría de Salud

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Febrero 05 de 2026.- En el marco de la estrategia de fortalecimiento administrativo a cargo de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), su titular, Norma Angélica Pedraza Melo, informó la continuidad de los trabajos de capacitación y acompañamiento técnico dirigidos a diversas instituciones del estado.

Como parte fundamental de estas jornadas, la Dirección de Desarrollo Administrativo llevó a cabo una capacitación especializada en materia de Manuales de Organización. En esta etapa, el proceso contó con la participación activa de los enlaces designados por la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Tamaulipas, quienes recibieron asesoría directa para la actualización y correcta estructuración de sus respectivos marcos normativos internos.

De acuerdo con Pedraza Melo, el objetivo central de estas intervenciones es garantizar que las estructuras organizacionales de cada ente público respondan de manera eficiente a sus atribuciones y objetivos estratégicos, facilitando el cumplimiento de las metas institucionales y mejorando la capacidad de respuesta ante las necesidades de la ciudadanía.

Con la implementación de estas medidas, el Gobierno del Estado asegura que las dependencias y entidades cuenten con documentos normativos actualizados que regulen su actuar cotidiano, consolidando una cultura de eficiencia, legalidad y mejora continua en el ejercicio de la administración pública estatal.