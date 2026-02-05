Entregan aparatos funcionales que fueron gestionados por el DIF Soto la Marina

En un emotivo evento que se llevó a cabo en la explanada municipal, la presidenta municipal, Lic. Glynnis Jiménez Vázquez, asistió a la entrega de aparatos funcionales realizada por el DIF Tamaulipas, y que fueron gestionados por el DIF Soto La Marina, que preside la Lic. María Fernanda Jiménez Vázquez, en beneficio de personas que más lo necesitan, donde se contó con la presencia del Director de Patrimonio de la Beneficencia Pública, Dr. Carlos Pineda Murguía.

La presidenta del DIF, agradeció el apoyo, destacando que la entrega de aparatos funcionales fue posible gracias al respaldo del gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya y de la Dra. María Santiago de Villarreal, presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, así como del Secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, quienes continúan impulsando acciones a favor del bienestar social.

También hizo uso de la palabra el Dr. Carlos Pineda Murguía, quien puso de relieve la importancia para quienes los necesitan, de esos aparatos funcionales, consistente en 32 sillas de ruedas, reconociendo la encomiable labor de las autoridades municipales.

En el evento también estuvieron presentes la Directora del DIF Municipal, Imelda Pavón Valdez; el vínculo municipal ante el DIF Tamaulipas, José Alfredo Jiménez Padrón y la titular del Programa “Lazos de Esperanza”, Claudia Lizbeth Barrientos Villalobos.