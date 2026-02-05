      Dialogando

Ponen en marcha Programa de Electrificación al 100% en Tamaulipas

*“Que no nos falte nadie y que nadie se quede atrás”, ha dicho el gobernador AVA

Por: Roberto Olvera Pérez

Desde el tercer municipio más extenso del estado, Casas, se puso en marcha el programa estatal “Electrificación al 100%”, en Tamaulipas”, celebrado el pasado miércoles 4 de febrero del presente año y con el objetivo “que no nos falte nadie y que nadie se quede atrás”, dijo el secretario de Desarrollo Energético Walter Julián Ángel Jiménez, pues es la instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya.

Este programa busca que todos los tamaulipecos tengan acceso a la energía eléctrica y que para ello donde no haya luz se puedan instalar sistemas fotovoltaicos y así mejorar las condiciones de bienestar y salud de las y los tamaulipecos. Todo ello en colaboración con la Secretaría de Bienestar, el Sistema DIF Tamaulipas y el municipio de Casas.

El banderazo inicial lo dio el secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, en coordinación con la secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González; la secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karina Saldívar Lartigue y el alcalde de la localidad, Humberto Hinojosa García.

Ahí mismo se inició la entrega de estufas eficientes de leña a familias tamaulipecas que utilizan este material para la cocción de sus alimentos, esto como parte también de las acciones del gobierno que encabeza Américo Villarreal Anaya para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos involucrados.

En su mensaje, el secretario de Desarrollo Energético, señaló que se recorrerán los 43 municipios del estado y destacó que la Comisión Federal de Electricidad acordó que las obras de reforzamiento y ampliación de la red de distribución coincidirán con el periodo de ejecución del programa Electrificación al 100%.

Por su parte, la secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González, destacó la labor de la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, María de Villarreal, quien desde 2023 impulsó la instalación de sistemas fotovoltaicos en comunidades del altiplano tamaulipeco.

El presidente municipal de Casas, Humberto Hinojosa, agradeció al gobernador Américo Villarreal Anaya por llevar este programa a Villa de Casas, el cual dejará un precedente transformador para las y los tamaulipecos.

Al evento acudieron las y los alcaldes como el de Tula, Gómez Farías, El Mante, Aldama, Méndez, Jiménez, Camargo y Soto la Marina, es decir, Rene Lara Cisneros, Frank De León, Paty Chío, María Noemí Sosa Villarreal, Juan Mendoza Fuerte, Corina Esther Garza Arreola, Leticia Peña Villarreal y Glynnis Jiménez Vázquez, entre otros, que estuvieron como testigos de honor y en su momento se van a beneficiar con este programa para sus representados, porque como dice y bien que lo dice el gobernador: “Que no nos falte nadie y que nadie se quede atrás”.

NOTAS CORTAS

1.- El secretario de Educación en la entidad, Miguel Ángel Valdez García, ha sido muy claro que, ningún niño quedará fuera de las escuelas públicas. Esto lo dijo en el inicio de las inscripciones, del 3 al 13 de febrero, para el próximo ciclo escolar, pues hay instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya para tomar las medidas que garanticen espacios para los niños tamaulipecos. Y así va a ser, agregó.

2.- Por cierto, ahora que fuimos al municipio de Casas a cubrir el evento del programa estatal “Electrificación al 100%”, en Tamaulipas”, observamos que la Plaza principal que esta frente a Palacio Municipal destaca por estar muy limpia y esto es gracias a las acciones municipales, al frente su alcalde, Beto Hinojosa, quien se preocupa y ocupa por tener áreas públicas limpias para el disfrute de la ciudadanía. Qué bueno por el alcalde, pues le da otro entorno al municipio y para que lo disfruten los visitantes también.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.