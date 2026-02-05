      Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Morena debe adaptarse a cambios político

Ya lo comentábamos en la columna anterior que Morena tendrá que ir unida en todo momento para conservar su fuerza electoral y aún no termina los periodos de gobierno actuales, ni se han rendido cuentas de todo lo hecho. Sería estéril ponerse a discutir cosas personales o trato político entre los miembros del Ayuntamiento; en este caso el de Ciudad Victoria, aun cuando la tarea no está terminada y cuando todavía no se ha mostrado el trabajo final de las actuales autoridades que aún le resta rato para probar lo que están haciendo.

Así que se debe de organizar mejor el trabajo político en cada cabildo para que no se pierda tiempo en labores internas de grupos políticos y más bien se pueda atender de mejor manera los reclamos de la comunidad. Ojo, ya pasó una vez, esperemos que no vuelva a suceder. Insisto, Morena tendrá que estar en unidad en todo para demostrar capacidad política de respuesta a su gente.

La legislación actual respeta y toma muy en cuenta la equidad de género, lo que también se llama igualdad sustantiva; esto ha venido a cambiar la forma en que tanto hombres y mujeres deban de participar en sesiones públicas.

Conviene después de la experiencia que se vive en Ciudad Victoria, que se revise y atienda el cambio en las leyes para evitar desconocimiento o práctica contraria. No se vale abusar ni de un lado, ni del otro, simplemente hay que hacer las cosas como deben de ser ahora.

De chile, de dulce y de manteca por el altiplano

Por esta ocasión y pa’ variar, habrá de todo un poco. Si, de tutti frutti, y para que no se aburran

Y así arrancamos comentando lo que nos dicen los amigos de siempre. Lo que sucedió allá por Tula hace días al diputado local de “chiripa”, Francisco Hernández Niño, más conocido como ‘Frank el yonkero’, porque así le gusta que le diga la raza tulteca, puro fantocheo. Bueno y ni cómo ayudarlo al individuo. Pues ahí tiene que lo chamaquearon o novatearon hace días allá por los caminos de Tula, quien quiso dar clases de civismo a unos campiranos y le salió el tiro por la culata e incluso le dijeron hasta lo que no. Que barbaros como capean todo desde el jardín central estos cuates cafeteros, y toda la semana ha sido la comidilla de toda la región del Altiplano Tamaulipeco y hasta en el Congreso del Estado por sus propios compañeros legisladores, a quien señalaron que no sabe nada de política y que muy apenas salió de ese lugar y no lo lincharon porque Dios es muy grande. Bueno se quiso lucir, pero, insisto, muy malo para la polaka. Ese niño andaba perdido dicen…

Que en el reciente Festival del Cabrito allá en Tula, celebró el sabor y la tradición, donde cientos de familias de la región se dieron cita para disfrutar de esta actividad que resaltó costumbres, gastronomía y concursos, la participación de parrilleros, artesanos y talento local que mantiene viva esta fiesta que llegó para quedarse. Pero ahí les va la buena… La buena es que todo resulto un éxito.

También hubo una mala nos dicen. La mala es que uno de los participantes (Fonda Los Arcos) patrocinados al parecer por el viejo del sombrerón, en lugar de compartir lo que ofrecían a los visitantes (cabrito al pastor, que por cierto, se les chamuscó), vendieron el platillo en 250 pesos y enseñando el cobre por delante. Como la ve, diría una inolvidable amiga periodista.

En Miquihuana el primer damo ha dicho, que nadie se pase de listo, porque aquí seguiremos mandando otros tres años más y por el PAN. ¿Ustedes creen que los dejen haciendo de las suyas? Yo creo que no.

Por el Altiplano Tamaulipeco vemos muy jodidos algunos partidos políticos para el 2027 y no encuentran candidatos que los represente. Así es como hoy en día anda el PRI, PAN y MC.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.