Avanza Tamaulipas en la construcción y  transformación del sistema hospitalario

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Febrero 04 de 2026.- Luego de supervisar los avances de las unidades hospitalarias de Ciudad Madero y del Hospital del ISSSTE en Tampico, el secretario de Salud informó que se estima la apertura de estas unidades en el primer semestre de 2026.

Como eje rector del sistema estatal de salud en Tamaulipas, Vicente Joel Hernández Navarro visitó las unidades hospitalarias que, ante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se determinó como fecha probable de inauguración el mes de abril de este año.

Dijo que, bajo la instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, se ha realizado un trabajo interinstitucional y la búsqueda de intercambio de servicios; para ello se cuenta con la infraestructura necesaria, a la cual se suma el Hospital del ISSSTE, que tiene una inversión superior a los 2 mil 300 millones de pesos.

“Este nosocomio de segundo nivel de atención contará con 150 camas, incluidas las del área pediátrica, y atenderá la zona sur de Tamaulipas, el norte de Veracruz y parte de la huasteca potosina; contará con 30 consultorios, cubrirá más de 20 especialidades y tendrá áreas de urgencias, hemodiálisis, cirugía, tococirugía y quimioterapia, entre otras, además de farmacia, laboratorio y medicina de rehabilitación”, mencionó.

En lo referente al Hospital General de Ciudad Madero, que presenta un avance del 90 por ciento y también tiene como fecha de inauguración estimada el mes de abril, esta unidad contará con 90 camas, 21 consultorios, áreas de tomografía axial computarizada (TAC), ultrasonido, terapia intensiva y endoscopía, entre otros servicios.

Este proyecto hospitalario cuenta con un búnker oncológico, el cual no está cuantificado en esta primera etapa, pero ya está autorizado y otorgará servicio de tratamiento radiológico para la atención del cáncer, con un acelerador lineal de los más modernos.

El Ssecretario de Salud informó que Tamaulipas avanza en la construcción y transformación de su sistema hospitalario y que, para este 2026, se trabaja en el Hospital General de Nuevo Laredo, proyecto que el gobernador Américo Villarreal Anaya gestionó en su totalidad, además de las gestiones para que este municipio cuente con una unidad del IMSS.

En Matamoros, añadió, se concluyó con el equipamiento de tomografía y resonancia magnética, y se trabaja en la instalación de un área de hemodinamia, como las ya construidas en los hospitales generales de Victoria y Tampico, para la atención del infarto agudo y la posibilidad de salvar más vidas.