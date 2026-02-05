Ampliación del Puente Internacional de Nuevo Laredo fortalece liderazgo económico fronterizo de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Febrero 05 de 2026.- El Gobierno del Estado, encabezado por Américo Villarreal Anaya, impulsa una economía sustentable que respalde el desarrollo de Tamaulipas. En este contexto, el proyecto de ampliación del Puente Internacional Nuevo Laredo III posiciona a la entidad como la frontera con el mayor intercambio económico con los Estados Unidos.

El Secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, informó que el proyecto contempla la ampliación del cuerpo existente de ocho a diez carriles, así como la construcción de un nuevo cuerpo paralelo de ocho carriles, para alcanzar un total de 18 carriles destinados al tránsito de carga, incrementando de manera sustancial la capacidad operativa del principal cruce comercial de México.

El funcionario destacó que cerca del 50 por ciento del transporte de carga del país transita por este cruce internacional; en ese sentido, y ante la creciente demanda de tractocamiones, el Puente de Comercio Mundial se consolida como el de mayor actividad económica en América Latina.

Asimismo, Cepeda Anaya explicó que la ampliación del Puente Internacional Nuevo Laredo III permitirá agilizar los tiempos de cruce, reducir costos logísticos y fortalecer la competitividad de la región, beneficiando directamente a los sectores productivos, al comercio exterior y a la generación de empleos en la entidad.

Agregó que la modernización de la infraestructura fronteriza es una prioridad para la actual administración estatal, ya que consolida a Tamaulipas como un punto estratégico en la relación comercial entre México y Estados Unidos, y refuerza su liderazgo como motor económico del noreste del país.