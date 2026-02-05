Por: Raúl Terrazas Barraza

Ver el México constitucional

Como todo proceso de cambio, ya sea en el pasado o en el presente, tiene un punto de partida así que, la Constitución General de la República vigente que fue promulgada el cinco de febrero de 1917, hace 109 años, tuvo antecedentes diversos, ya que, el país pasó por una serie de etapas en las que tomó forma como nación, sin embargo, fue hasta después de la Revolución Mexicana como se definió el futuro convertido ahora en presente.

Vale la pena hacer estas consideraciones, porque una buena parte de los mexicanos saben que la construcción del país que ahora tenemos, tiene su cimiento más fuerte en la Carta Magna que fue realizada por los precursores de la Revolución Mexicana y promulgada hace 109 años por el General Venustiano Carranza de la Garza.

Después de la consolidación de la Independencia en 1821, aparecería la primera Constitución ya formal la de 1824, porque antes hubo las de Cádiz en 1812, luego la de Apatzingán dos años después en 1814.

Esa primera constitución de la cual se celebrarían 202 años este cinco de febrero, porque también fue promulgada en esta fecha, ya se consideraban la forma de organización del Estado Mexicano en los tres poderes que hasta la fecha existen y las garantías individuales de las y los ciudadanos, la cual duró hasta 1857 de manera que, la nueva trajo, por tratarse de los años en que la nación era gobernada por Don Benito Juárez García, los elementos mediante los cuales el Estado y la Iglesia se separaron para bien de la Patria.

Al señalar que una buena parte de los mexicanos saben de la existencia de la Constitución Política de 1917, misma que cumplió 109 años, es porque hay una parte considerable de personas, en especial los jóvenes o las nuevas generaciones que ni siquiera saben porque en la prima semana de febrero hay un día feriado, es decir, inhábil, de manera que, hablar de la relevante fecha de la promulgación de la Constitución actual es satisfactorio, mínimo para pedir a quienes si saben del tema, que lo compartan con los llamados milenials, generación z, x o cualquier letra del abecedario que quiera usarse.

En este febrero, el lunes dos fue inhábil, porque el jueves, que en realidad es el de la conmemoración del acto histórico para la patria, estaba muy lejos para pegarlo con el fin o el inicio de semana y, en un pequeño sondeo realizado con jóvenes universitarios, de cada 10, ocho no supieron de qué se trataba que esta semana laboral es más corta, porque solo se trabajó cuatro días.

Laboral o no, el cinco de febrero como quiera es recordado en las instituciones, en especial las que trabajan con leyes y fundamentos constitucionales, no pasaron por alto la promulgación de la Constitución actual del país y, eso es muy significativo en un escenario donde muchos no alcanzan a ver la Carta Magna.

Los otros

En unos días llega a su término el período para el cual fue electo como secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores de México, Carlos Aceves del Olmo, el 23 para ser exactos y, en una misiva publicada en medios de comunicación y en redes sociales hace ver que no buscará reelegirse en el cargo, por tanto, en el próximo Congreso Nacional de la CTM deberá de elegirse a un nuevo líder, cosa que no había sucedido en esta etapa regeneracionista del país.

Se supone que el peso obrero de la CTM se mantiene, sin embargo, el peso político se desplomó desde hace muchos años, de tal forma que la elección del nuevo dirigente no llama la atención y la respuesta desde las Federaciones Regionales y Estatales está menguada en virtud de que muchas dejaron de funcionar y los edificios hasta se encuentran abandonados, como es el caso del ubicado en la calle 20 de noviembre y Rosales de Ciudad Victoria en dónde estuvieron las oficinas de líderes que fueron poderoso, como el siempre bien recordado, Don Luis Quintero Guzmán.

Después del fallecimiento de Don Fidel Velázquez Sánchez en 1997, quien estuvo más de 50 años, al frente de la CTM, se quedó en su lugar Leonardo Rodríguez Alcaine, que despachó allí hasta el 2005.

Tras el fallecimiento del exlíder de los electricistas, ocupó la dirigencia cetemista Joaquín Gamboa Pascoe, otro hombre que tuvo un gran poder en el sector obrero mexicano y fue a éste a quien relevó Carlos Aceves del Olmo en 2016, así que, completó 10 años al frente de la organización.

Existe una gran discusión respecto a que será de la CTM o quien será el que maneja la organización, ya que, disminuida como se encuentra y sin atractivo político, resultado de los múltiples comentarios es que, habrá de alinearse a la política actual.

Obvio, de los líderes obreros de Tamaulipas, poco se sabe respecto al sentimiento político que hay hacia la CTM y peor aún los hay como aquellos que estuvieron al pie del cañón para exigir mejores salarios y condiciones adecuadas para sus agremiados o se retiraron, fallecieron y en algunos casos tuvieron que dejar la causa obrera para estar a salvo de las amenazas de la inseguridad.