Tamaulipas avanza en la construcción y transformación del sistema hospitalario: VJHN

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Febrero 4 de 2026.- Luego de supervisar los avances de las unidades hospitalarias de Madero y el Hospital del ISSSTE en Tampico, el secretario de Salud informó que se estima la apertura de estas unidades en el primer semestre del 2026.

Como eje rector del sistema estatal de salud en Tamaulipas, Vicente Joel Hernández Navarro, visitó las unidades hospitalarias, que ante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se determinó como fecha probable de inauguración el mes de abril de este año.

Dijo que bajo la instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, se ha realizado un trabajo interinstitucional y la búsqueda de intercambio de servicios, y para ello se cuanta con la infraestructura necesaria a la cual se suma el Hospital del ISSSTE, que tiene una inversión superior a los 2 mil 300 millones de pesos.

“Este nosocomio de segundo nivel de atención, contará con 150 camas, también para el área pediátrica, y atenderá la parte sur de Tamaulipas, el norte de Veracruz y parte de la Huasteca Potosina; contará con 30 consultorios, cubrirá más de 20 especialidades y contará con área de urgencias, hemodiálisis, cirugía, tococirugía, quimioterapia entre otros; así como farmacia, laboratorio y medicina de rehabilitación”, mencionó.

En lo referente al Hospital General de Madero, que está en situación de avance del 90 por ciento y también con una fecha de inauguración para el mes de abril, esta unidad contará con 90 camas, 21 consultorios, área de tac, ultrasonido, terapia intensiva, endoscopía, entre otros.

Este proyecto hospitalario cuanta con un búnker oncológico, el cual no está cuantificado en esta primera etapa, pero está autorizado y otorgará servicio y tratamiento radiológico para la atención de los canceres y con un acelerador lineal de los más modernos.

El Secretario de Salud, informó que Tamaulipas avanza en la construcción y transformación del sistema hospitalario y para este 2026 se está trabajando en el Hospital General de Nuevo Laredo, para el cual el doctor Américo Villareal Anaya, gestionó todo el proyecto y está en pláticas para que en este municipio se cuente con una unidad del IMSS.

En Matamoros se concluyó con el equipamiento de tac y resonancia, y se trabaja para la instalación de un área de hemodinamia, como las construidas en los Hospitales Generales de Victoria y Tampico, para tratar el infarto agudo y dar la posibilidad de salvar más vidas.