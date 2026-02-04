POR: ANA LUISA GARCÍA G.

Si no fue despedida, poco faltó para que lo fuera. Las declaraciones de Ricardo Monreal, traducen con realismo el actual capítulo que protagoniza el “morenismo”, y que es una inevitable transición, no sólo generacional, sino del orden que deben de asumir los principios del partido en este momento. Reconoce que existe un reacomodo de voces de poder, aunque bajo la sombra de la continuidad.

Esto se da en un clima que desde el inicio de esta semana huele a resquebrajamiento del partido, el más fuerte instituto político en este momento; y se da, cuando el tren electoral prácticamente ya está en marcha para una de las elecciones más importantes en el primer tercio de este siglo, 17 gubernaturas y la renovación de la Cámara de Diputados, que hoy ostenta 500 curules, pero después de la reforma pueden ser menos.

Todo esto ocurre por encima de los cuadros históricos, abriendo paso a una nueva generación de políticos, donde la experiencia de los cuadros que le abrieron paso al partido son fuertes pilares, pero reclaman relevo generacional; asimismo reconoce, que debe ceder el paso a una nueva militancia, dando prioridad a la continuidad del proyecto político sobre las figuras individuales.

En ese marco de circunstancias el presidente de la JUCOPO y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, asumió una postura, prácticamente de despedida, que equivale a un “yo estoy listo” y agrega, “tomo la fotografía donde estoy con mi esposa y es lo único que me llevo”.

A nuestro ver, Monreal es una joya, por su formación política y académica, es uno de los pocos personajes de la corriente guinda, con preparación de alto nivel, y no es por el doctorado que ostenta, sino porque siempre ha sido un hombre estudioso de las diferentes circunstancias por las que ha atravesado el país; porque fue 3 veces senador de la República, y cumplido puntualmente cada periodo de 6 años, que hacen un total de 18 años en la Cámara Alta.

Además, gobernador de su estado Zacatecas, y ostenta una serie de constancias académicas, que le han proporcionado una formación que la ha proyectado en sus diferentes desempeños. Todo eso lo envalentonó, para lanzar el dardo: “Estoy Listo”.

Quizá en la mañanera de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum reciba algún cuestionamiento de la prensa sobre este tema. Es pregunta obligada, y por muy controlada que esté la prensa, el propio sistema político, tiene que abrir ciertas oportunidades para no perder autenticidad.

Quizá esto fue lo que Ricardo Monreal propició, lanzó el anzuelo, para de una vez por todas, saber a qué atenerse; ¿si está considerado para continuar como parte del proyecto? o retirarse. En fin, esta mañana de miércoles puede ser de grandes definiciones.

LA UAT FORMARÁ EXPERTOS EN PSICOLOGÍA FORENSE. – Mediante un convenio de colaboración académica, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y el Gobierno Municipal de Tampico consolidaron la creación e implementación de la Especialidad en Psicología Forense, cuyo programa formará a las y los profesionales para auxiliar en procesos de justicia, integrando la psicología al ámbito jurídico.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas está cada vez más integrada en aportar respuestas a las demandas de formación de profesionistas para resolver necesidades expresas. Es el caso de la implementación de la Especialidad en Psicología Forense, cuyos egresados vendrán a auxiliar en procesos de justicia, en este caso el rector Dámaso Anaya Alvarado, y la presidenta municipal de Tampico, Mónica Zacil Villarreal Anaya, protocolizaron un acuerdo que dará origen a la especialización en psicología forense.

Esta disciplina académica tendrá un impacto directo en el fortalecimiento de la atención a víctimas, así como en la reconstrucción del tejido social de la zona sur de Tamaulipas. La implementación del posgrado empezará en agosto de este mismo año en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Campus Sur, contando con la participación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Tampico.

GOBIERNO ESTATAL DA MANITO DE GATO AL PASEO MÉNDEZ. – El máximo paseo de los victorenses, el Pedro J. Méndez será objeto de un programa de mantenimiento y mejora por parte del gobierno que preside el doctor Américo Villarreal Anaya. Todos sabemos que este centro de reunión es uno de los más concurridos, donde los habitantes acostumbran a realizar caminatas, llevar a sus niños a jugar y en general disfrutar del verdor bajo la sombra de sus árboles

El Gobierno del Estado encabezado ha elaborado un programa de rehabilitación y la remodelación de la concha acústica y pista de tartán del Paseo Méndez, para lo cual se ejercerá una inversión de 3.5 millones de pesos, a través de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), de la que es titular, Pedro Cepeda.

Entre las mejoras que se realizarán en ese lugar de esparcimiento y de activación física, se contempla sustituir los 695 metros cuadrados de la trotapista de tartán. Asimismo serán remodelados los baños, será cambiado el mobiliario sanitario, que incluye lavabos y secadores de manos, además de la sustitución de pisos, realizarán trabajos de impermeabilización y aplicación de pintura en la concha acústica, mejorando así la imagen y funcionalidad de ese importante espacio para el disfrute de los victorenses.