Lazos del Bienestar del DIF Tamaulipas transforma la vida de más de 74 mil tamaulipecas y tamaulipecos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Febrero 04 de 2026.- Impulsada por el Sistema DIF Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, la estrategia Lazos del Bienestar continúa consolidándose como una intervención social que, en coordinación con el Gobierno del Estado, contribuye a la regeneración del tejido social y al fortalecimiento de la cohesión comunitaria.

A través de un modelo de integración que promueve la participación social, el trabajo colaborativo y la corresponsabilidad desde las propias comunidades, esta estrategia ha beneficiado a 74 mil 411 personas mediante actividades, pláticas, capacitaciones, talleres comunitarios, así como acciones de vinculación institucional y obras de infraestructura social realizadas en los polígonos de intervención.

Esta cifra integra la participación de las redes comunitarias: Red de Mujeres Círculo Violeta, Red de Jóvenes, Red de Adultos Mayores, Red de Enfermeros y Redes Vecinales, cuyos esfuerzos han sido posibles gracias al trabajo de mil 445 personas activas que forman parte de Lazos del Bienestar.

De igual forma, se contempla a quienes asisten a talleres, pláticas y actividades implementadas directamente por las redes comunitarias, así como a las personas beneficiadas mediante la vinculación con dependencias y direcciones del Sistema DIF Tamaulipas que forman parte del programa. También se incluye el impacto directo de obras públicas realizadas en los polígonos de intervención, que contribuyen a mejorar las condiciones de bienestar y el entorno comunitario.

Actualmente, el programa opera a través de 72 redes comunitarias en 12 polígonos de intervención distribuidos en 10 municipios del estado de Tamaulipas, ubicados en Ciudad Victoria con los polígonos Echeverría y Pajaritos; Reynosa en Jarachinas; Matamoros en La Popular; Nuevo Laredo en Villas de San Miguel; San Fernando en Loma Alta; Tula en Cabecera Municipal; El Mante en Aviación; Tampico en Borreguera y Moscú; Ciudad Madero en Francisco Villa; y Altamira en Los Prados.

De esta manera, el Sistema DIF Tamaulipas, junto al Gobierno del Estado, contribuye al mejoramiento de las condiciones de bienestar de la sociedad, garantizando el desarrollo integral mediante la cobertura de derechos y el fortalecimiento comunitario, con el objetivo de generar entornos de paz y bienestar para las familias tamaulipecas.