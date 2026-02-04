Por: Raúl Terrazas Barraza

Poder Judicial con bienestar laboral

A raíz de que, los trabajadores del Gobierno del Estado que desempeñan sus actividades en el Poder Judicial, se dieron cuenta de hubo algunos cambios en sus percepciones, se generaron infinidad de dudas que, según visualizaron los directivos de esa área podría convertirse en inconformidad, por tanto, actuaron en consecuencia para explicar la determinación de poner los puntos sobre las íes.

Se trata de acuerdo con la versión del Magistrado Edgar M. Martínez Báez, de incrementar el salario base de las personas y reducir el pago de bonos y hasta compensaciones, para lograr el objetivo de pagar el salario mínimo establecido por la Ley, bajo la premisa de otorgar compensaciones variables y ajustar la percepción que a cada quien corresponde.

Desde antes del fin de semana largo, por el festejo del Aniversario número 109 de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, como la norma fundamental que rige a las y los mexicanos, hubo mucho rumores sobre ajustes, algo que también dio pie, para que, algunos compromisos de aumento en percepciones por el desempeño que tienen los trabajadores fueran como dicen en términos de Ley, sobreseídos, dicho en otras palabras, que se quedarían en el cajón de pendientes.

Obvio el personal de todas las instancias del Poder Judicial tiene toda la fe del mundo en la Magistrada presidenta, Mtra Tania Contreras López, para que, la revisión de las percepciones lleve a una mejoría en los salarios del grueso de quienes laboran el Salas y juzgados.

El Magistrado Martínez Báez, fue demasiado claro al apuntar que el ajuste visualizado por los trabajadores y que ocurrió en al menos unos 450, para nada implica recorte salario y definió la medida como regularización administrativa encaminada a ordenar las percepciones y fortalecer el ingreso fijo de quienes trabajan en el Poder Judicial.

Luego hizo ver que, un salario más alto como es logrado con los ajustes, otorga más estabilidad económica y permite a los trabajadores contar con una referencia más elevada, cuando se trate de aprovechar las prestaciones económicas que tienen, por ejemplo, mejor salario equivale a un monto más alto para créditos, vivienda y derechos de jubilación, en términos generales, mejorar el bienestar laboral siempre y certidumbre salarial al personal.

Los otros

A quienes el Consejo General del IETAM, encontró como responsables de violencia política contra las mujeres en razón de género, tanto una funcionaria municipal del sur de la entidad y dos del Ayuntamiento de Ciudad Victoria, ya dieron a entender que no están de acuerdo, aunque aceptan la determinación.

Relevante es que, de forma oportuna, desde la presidencia del IETAM que tiene a su cargo el Consejero Juan José Ramos Charre, se haya señalado que la determinación de la Comisión que analiza los recursos de inconformidad, en ningún momento definió la responsabilidad con el sentido de afectar proyectos políticos.

Si hay abogados en la familia o amigos que tengan esa profesión hágales saber que les recordaron este tres de febrero por el ser el Día Internacional del Abogado, una fecha que tiene su origen en la fundación de la Unión Internacional de Abogados y que es, para honrar a los profesionales del derecho que se dedican a procurar justicia, equidad y derechos humanos con su tarea.

Los abogados, desde hace mucho tiempo también son especialistas y quienes calificaron para tener una Fiat del Estado para dar fe de hechos y de documentos, son Notarios Públicos, eso sí, en el entendido de que hay profesionales del derecho que anda en la tala diaria como litigantes o muchos que, desde despacho muy renombrados ejercen su profesión, para fortalecer el estado de derecho en sus ciudades, estado y el país.

Previo a la Sesión Plenaria del Congreso del Estado convocada por la Mesa Directiva para el jueves a las cuatro de la tarde, este miércoles hay 15 reuniones de Comisiones Legislativas de todas las especialidades para terminar de analizar proyectos de Decretos que serán presentado a manera de dictámenes al Pleno, para que, en caso de aprobase se conviertan en modificaciones a Leyes y Reglamentos de la entidad.

Se espera una gran intensidad de Cabildeo en las Comisiones, ya sea porque hay iniciativas que se quedaron pendientes y ahora, deben de dictaminarse para enviarlas al Pleno y que allá decida si proceden o no, además está bien, porque este segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso del Estado, es el largo ya que concluye el 30 de junio, con la característica de no dejar cosas pendientes, porque una vez iniciado el receso en el mes de julio, diputadas y diputado tendrán que ponerle turbo a sus proyectos políticos para el 2027.

Porque hay 15 reuniones de Comisiones desde las 12 del día hasta las seis de la tarde, es lógico que podrá verse a las y los Diputados de entrar a una de esas reuniones, salir e ir a otra y así durante seis horas, por tanto, cuidarán el tiempo, para cumplir con la chamba que tienen.