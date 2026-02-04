Entrega Gobierno del Estado equipo a Protección Civil para enfrentar incendios forestales

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Febrero 04 de 2026.- Con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta ante emergencias y salvaguardar la integridad del personal que actúa en la primera línea, el Gobierno del Estado llevó a cabo la entrega de equipo y herramientas especializadas al personal operativo y a los Bomberos Forestales de la entidad.

Esta acción se realiza en cumplimiento de la política de prevención y protección civil impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha reiterado su compromiso de fortalecer a las instituciones encargadas de la gestión de riesgos y la atención de emergencias, especialmente ante la proximidad de la temporada de incendios forestales.

La ceremonia fue presidida por el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, quien estuvo acompañado por el coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, así como por personal de la dependencia.

Durante el evento se reiteró el compromiso del Gobierno del Estado con la prevención y atención de riesgos, y se destacó que el equipamiento entregado fortalecerá la seguridad y capacidad operativa del personal en la atención de incendios y emergencias en zonas forestales y rurales.

El coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González, subrayó que la preparación constante y el equipamiento adecuado del personal son pilares fundamentales para salvaguardar la vida humana, proteger el medio ambiente y preservar el patrimonio natural de Tamaulipas, reiterando el compromiso de continuar impulsando acciones que consoliden el Sistema Estatal de Protección Civil.