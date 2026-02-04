Dialogando

Ayuntamiento de Jaumave no contempla cambios

Por: Roberto Olvera Pérez

*Apoyo a la educación es una prioridad de prioridades en este municipio de las guacamayas

Ya arrancó con todo el 2026 y de acuerdo a declaración del alcalde de Jaumave, Manuel Báez Martínez, descartó que por el momento no se contempla cambios en su gabinete municipal hasta ahora, pero eso sí, dejó bien claro que, estamos trabajando en ello y si hubiera un cambio es para mejorar, es para la mejora y si se requiere hay que hacerlo también.

Lo anterior lo comentó al asistir como invitado especial al Festival del Cabrito celebrado el pasado sábado, por lo que no se tiene previstos cambios inmediatos en las direcciones municipales, pero si se están evaluando los funcionarios en cada área, dijo.

Por lo tanto, cualquier ajuste será evaluado directamente por el alcalde, y de acuerdo con necesidades internas del gobierno municipal. La evaluación es permanente del equipo municipal.

Mientras tanto, como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura educativa y garantizar condiciones seguras y dignas para la comunidad escolar, el Gobierno Municipal de Jaumave, al frente su alcalde, Manuel Báez Martínez, ha venido entregando aulas en diferentes comunidades rurales, como en el Cemsadet 30 de Compuertas; otra en la Escuela Normal y General “Alberto Carrera Torres”; una más en la Escuela Primaria del Ejido Independencia, entre otras más.

Y no son más que acciones siguiendo las indicaciones del munícipe, diversas áreas de la administración municipal se mantienen atentas y en constante coordinación con los planteles educativos del municipio, atendiendo sus solicitudes y necesidades para asegurar espacios adecuados para el desarrollo académico de niñas, niños y jóvenes, por lo que este rubro es una prioridad de prioridades para el municipio.

NOTAS CORTAS

1.- Siempre hemos visto a la alcaldesa de Bustamante, Maricela Rodríguez González, preocuparse por sus representados y una prueba de ello es que acude de manera inmediata para brindar apoyo cuando se lo piden y acompañamiento directo a personas en condición de vulnerabilidad, refrendando su compromiso de gobernar con sensibilidad, cercanía y responsabilidad social. Uno de los principales compromisos de la Presidenta Municipal es encabezar una administración cercana, responsable, pero sobre todo sensible a las necesidades de la comunidad, por ello mantiene una constante cercanía con los distintos sectores de la comunidad para atender sus necesidades e inquietudes.

2.- ¿De dónde sale tanto dinero de la primera pareja municipal de Miquihuana? Bueno, nos dicen por allá que, 1. Tráfico de influencias; 2. Contratos de obra municipal a modo; 3. Cohecho; 4. Peculado; 5. Empresas Fantasma, y junto a ellos el Clan, o sea, sus socios, la misma familia.

3.- La neta camioneta como dice la chaviza. Los del PAN en Tula entre ellos mismos se están exhibiendo y creen que uno no se da cuenta. ¿A caso ya se les olvidó que están en la mira de la ASE? Porque hasta al bote podría llegar. Uno del sombreron y otra que quiere sorprender a propios y extraños y se da a notar mucho.

4.- Por si no lo sabe aquí se lo decimos:

De acuerdo a la propuesta presentada en tiempo y forma por el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, ante los miembros de la asamblea universitaria se aprobó el presupuesto anual 2025 para la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Los mismos que avalaron de manera unánime la licitación; refrendando así su respaldo a la planeación financiera y a las decisiones orientadas al desarrollo institucional del Alma Mater.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.