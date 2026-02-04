Dan a conocer artistas del Carnaval Tamaulipas 2026 en el Sur del Estado

– Aylin Mujica y Julio Camejo estarán los tres días de recorridos del carnaval, mientras que Aarón Mercury se presentará el día 13 en Ciudad Madero

Tampico, Tamaulipas.- Febrero 04 de 2026.- Más de 35 carros alegóricos y comparsas se han registrado hasta la fecha, quienes competirán por una bolsa de premios de 1.3 millones de pesos, mientras que la Asociación de Hoteleros de la zona conurbada ofrecerá descuentos atractivos del 5 al 25 por ciento en hospedaje para recibir a los visitantes que llegarán del 12 al 15 de febrero a Tampico, Ciudad Madero y Altamira para disfrutar del Carnaval Tamaulipas 2026.

Así lo anunció el Secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez, quien destacó que estarán presentes Aylin Mujica y Julio Camejo durante los tres días de recorridos del carnaval, mientras que Aarón Mercury se presentará el día 13 en Ciudad Madero.

“Todas las acciones forman parte de una línea de trabajo del gobernador Américo Villarreal Anaya, en donde el turismo se entiende como una herramienta para generar movimiento económico, convivencia social y la proyección de un estado que lo tiene todo”, expresó.

En rueda de prensa conjunta realizada en Expo Tampico, el secretario estuvo acompañado por la Presidenta Municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya; el Presidente Municipal de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo; el Presidente Municipal de Altamira, Armando Martínez Manríquez; y el Presidente de la Asociación de Hoteleros del Sur, Jorge Marón, quienes dieron a conocer los avances de la gran fiesta.

La Presidenta Municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, destacó que se esperan más de 75 mil visitantes en los tres municipios, con una derrama económica superior a los 68 millones de pesos.

Por su parte, el presidente municipal de Altamira, Armando Martínez Manríquez, señaló que el carnaval es una experiencia que se vive y se siente, un espacio de convivencia familiar que los visitantes pueden disfrutar.

El Presidente Municipal de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo, resaltó el esfuerzo conjunto de los municipios, el cual se traduce en mayor afluencia turística.

Finalmente, el presidente de la Asociación de Hoteleros del Sur, Jorge Marón, informó que los 34 hoteles afiliados ofrecerán descuentos que van del 5 al 25 por ciento a los visitantes que soliciten el beneficio con el “Código Carnaval”.