Arranca el Programa de Electrificación al 100% en Tamaulipas

Villa de Casas, Tamaulipas.- Febrero 04 de 2026.- Con el objetivo de garantizar que todas y todos los tamaulipecos, tengan acceso a la energía eléctrica, la Secretaría de Desarrollo Energético, en colaboración con la Secretaría de Bienestar, el Sistema DIF Tamaulipas y el municipio de Casas, dio el banderazo inicial del programa “Electrificación al 100%”, en Tamaulipas.

“La instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya es clara: que no nos falte nadie y que nadie se quede atrás”, puntualizó, el secretario Walter Julián Ángel Jiménez.

Este programa contempla la instalación de sistemas fotovoltaicos en localidades donde no es posible electrificar de manera convencional, lo que permitirá mejorar las condiciones de bienestar y salud de las y los tamaulipecos.

En su mensaje, el Secretario de Desarrollo Energético, señaló que se recorrerán los 43 municipios del estado y destacó que la Comisión Federal de Electricidad acordó que las obras de reforzamiento y ampliación de la red de distribución coincidirán con el periodo de ejecución del programa Electrificación al 100%.

Por su parte, la Secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González, destacó la labor de la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, María Santiago de Villarreal, quien desde 2023 impulsó la instalación de sistemas fotovoltaicos en comunidades del altiplano tamaulipeco.

El Presidente Municipal de Casas, Humberto Hinojosa, agradeció al gobernador Américo Villarreal Anaya por llevar este programa a Villa de Casas, el cual dejará un precedente transformador para las y los tamaulipecos.

INICIA EL PROGRAMA DE ESTUDIOS EFICIENTES DE LEÑA

De manera paralela, el subsecretario de Inversiones, Proyectos Estratégicos y Desarrollo Sostenible de la Secretaría de Desarrollo Energético, Rodrigo Silva Santacruz, explicó que inició la entrega de estufas eficientes de leña a familias tamaulipecas que utilizan este material para la cocción de sus alimentos.

“Con las estufas eficientes de leña damos un paso firme hacia la justicia energética y la justicia social en Tamaulipas. Nuestro compromiso es acompañar a las familias; con este programa queremos cocinas tamaulipecas sin humo, pulmones sanos y familias fuertes”, expresó.

Posteriormente, las autoridades y el equipo técnico se trasladaron al domicilio del ciudadano Rodrigo Navarro Ávalos, en el ejido Felipe Ángeles, donde se instaló uno de los primeros sistemas fotovoltaicos para electrificar su vivienda.