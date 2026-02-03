Inició jornada de salud para detección de cáncer de mama en el Poder Judicial de Soto la Marina

El Poder Judicial de Tamaulipas puso en marcha en Soto la Marina la Campaña de Detección Oportuna de Cáncer de Mama, activa del 3 al 5 de febrero en el Centro Integral de Justicia (CIJ) de este municipio.

​La jornada destaca por la implementación del dispositivo iBreastExam, una tecnología no invasiva, sin dolor y sin radiación que permite identificar variaciones en el tejido mamario de forma inmediata.

​Detalles de la jornada:

​Sede: Blvd. Enrique Cárdenas González, Col. Juventud Revolucionaria.

​Horario: 08:30 a 16:00 horas.

​Público: Servidores públicos, sus familiares y ciudadanos en general.

​Requisito: Personas mayores de 20 años (incluye mujeres embarazadas, en lactancia o con implantes).

​Esta iniciativa, impulsada por la Presidenta Tania Gisela Contreras López, busca priorizar la prevención mediante tecnología de vanguardia para garantizar un tratamiento oportuno que pueda salvar vidas.