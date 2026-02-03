Locales

Inició jornada de salud para detección de cáncer de mama en el Poder Judicial de Soto la Marina

44 min ago
1 minuto de lectura

El Poder Judicial de Tamaulipas puso en marcha en Soto la Marina la Campaña de Detección Oportuna de Cáncer de Mama, activa del 3 al 5 de febrero en el Centro Integral de Justicia (CIJ) de este municipio.

​La jornada destaca por la implementación del dispositivo iBreastExam, una tecnología no invasiva, sin dolor y sin radiación que permite identificar variaciones en el tejido mamario de forma inmediata.

​Detalles de la jornada:

​Sede: Blvd. Enrique Cárdenas González, Col. Juventud Revolucionaria.

​Horario: 08:30 a 16:00 horas.

​Público: Servidores públicos, sus familiares y ciudadanos en general.

​Requisito: Personas mayores de 20 años (incluye mujeres embarazadas, en lactancia o con implantes).

​Esta iniciativa, impulsada por la Presidenta Tania Gisela Contreras López, busca priorizar la prevención mediante tecnología de vanguardia para garantizar un tratamiento oportuno que pueda salvar vidas.

44 min ago
1 minuto de lectura
Ver más

Artículos relacionados

Entregó la Asociación “Regala una Esperanza” apoyos a familias vulnerables

4 días ago

Inician el 3 de febrero inscripciones en el COBAT 16 para alumnos de nuevo ingreso

4 días ago

Iniciará en próximos días levantamiento de datos para el programa de despensas de la SEBIEN: Raúl Ramírez Mireles

4 días ago

Promueve el Profr. Enrique Meléndez Pérez su pre-candidatura a Secretario General de la Sección 30 del SNTE

4 días ago
© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button