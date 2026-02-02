Reforesta SEDUMA litoral para cuidar comunidades y biodiversidad

-La restauración del manglar en Aldama y Soto la Marina protege a las comunidades costeras, fortalece la biodiversidad y construye bienestar ambiental con participación social

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Febrero 02 de 2026.- Con acciones de restauración ecológica y participación comunitaria, el Gobierno de Tamaulipas avanza en la recuperación de ecosistemas estratégicos que fortalecen la resiliencia ambiental y el bienestar social en la costa del estado, como es el Proyecto de Recuperación de Ecosistemas de Manglar en el Litoral Costero Tamaulipeco, una estrategia integral que desarrolla la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en los municipios de Soto la Marina y Aldama.

Los humedales y manglares son aliados naturales de las comunidades costeras. Funcionan como barreras frente a huracanes y tormentas, reducen la erosión, capturan carbono y son refugio de especies marinas y aves que sostienen actividades productivas locales. Protegerlos es también proteger la economía, la seguridad y el entorno de miles de familias.

En el marco del Día Mundial de los Humedales, la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karina Lizeth Saldívar Lartigue, explicó que el objetivo del proyecto es restaurar y conservar estos ecosistemas mediante reforestación, limpieza, monitoreo ambiental y la participación activa de la sociedad, bajo la visión humanista que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya. Precisó que las acciones de restauración se realizan principalmente con mangle negro (Avicennia germinans) y mangle rojo (Rizophora mangle), especies fundamentales para la protección del litoral y la biodiversidad costera.

Tan solo en 2025, se reforestaron 14.89 hectáreas de manglar y se produjeron más de 29 mil plántulas, resultados que superaron lo programado gracias a condiciones ambientales favorables, una metodología de siembra directa eficiente, la coordinación interinstitucional y el trabajo conjunto con las comunidades.

Además, se han realizado acciones de limpieza de playas y humedales, con el retiro de residuos sólidos y plásticos que representan un riesgo para la fauna y la calidad ambiental. De manera paralela, se implementan trabajos de monitoreo para evaluar el estado de conservación del manglar y se avanza en la formalización de una UMA ambiental, reforzando la gestión sustentable del ecosistema.

En materia legal y administrativa, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente trabaja en la obtención de permisos ambientales, asegurando que cada acción se realice con transparencia, apego a la normatividad y responsabilidad institucional.

“Cuando cuidamos el manglar, cuidamos a las personas. Involucrar a las comunidades no solo permite recuperar ecosistemas, también construye conciencia, identidad y compromiso con el territorio que compartimos”, expresó Saldívar Lartigue.

El impacto de este proyecto va más allá de la recuperación ambiental. En Aldama y Soto la Marina, la participación social se ha convertido en un pilar de la conservación, fortaleciendo la corresponsabilidad ciudadana y sembrando una cultura de cuidado que garantiza un litoral más sano, resiliente y con futuro para Tamaulipas.