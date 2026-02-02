Por: Raúl Terrazas Barraza

AVA, datos económicos

En los Diálogos con Américo de este inicio de semana, el tema fue de inversiones y financiero, de manera que, el Gobernador, Doctor Américo Villarreal Anaya, considerar que una serie de elementos confluyen para dar viabilidad en estos asuntos a la entidad y, él como responsable de la entidad basa sus afirmaciones en los indicadores aportados por las diversas áreas de su administración.

Sólo de esa forma puede medirse el impacto que las acciones de su gobierno tienen para favorecer mejores condiciones de desarrollo en la entidad y de bienestar en las familias de quienes, todos los días se levantan con la idea de ser productivos y cumplir con Tamaulipas.

En razón de ello, el Mandatario estatal habla de que hay inversiones en ejecución y en puerta, de que el crecimiento está en los sectores productivos, por tanto, la posibilidad de que el empleo aumente es alta y, desde la administración que él maneja, considera que el manejo adecuado de las finanzas ha permitido que las calificadoras nacionales e internacionales consideren a la entidad como confiable, ello, porque hay seguridad, certeza, credibilidad y el manejo del dinero, está apegado a los principios de honestidad y transparencia.

Incluso, en el programa radiofónico que pasa por Radio Tamaulipas los domingos, el Gobernador comentó que el manejo adecuado de los recursos públicos, es la base para que, a través de la Secretaría de Obras Públicas a cargo del ingeniero Pedro Cepeda Anaya, sea ejercida una inversión de nueve mil millones de pesos para necesidades de los 43 municipios de la entidad,

Ante ello, puede pensarse que, proyectos que fueron planteados por alcaldesas y alcaldes, como es el caso de Soto la Marina, para la construcción de una plazoleta en la Playa La Pesca, con la finalidad de mejorar el sitio, podría llevarse a cabo en atención a la propuesta de la alcaldesa, Glynnis Jiménez Vázquez, quien ha apostado al respaldo del Estado, en el entendido de que, su administración podría aportar una parte de la inversión.

Respecto a las empresas, en Diálogos con Américo, se dejó en claro que el crecimiento empresarial es significativo, porque de 850 que había en el 2022, ahora con todas las de la Ley, es decir empleados formales líneas de producción robustecidas y ampliadas, existen 950, en tanto que, el Fondo Tamaulipas opera líneas de apoyo crediticio por casi mil millones de pesos para respaldar a los microempresarios, quienes, por cierto, siempre cumplen en eso de la recuperación de los créditos.

Mención especial requiere el señalamiento del Gobernador para los radioescuchas de la emisora cultural del Gobierno de Tamaulipas, en el sentido de que, Tamaulipas se encuentra entre las entidades del país con mejore crecimiento económico y del Producto Interno Bruto, PIB, es por ello que, además de transformarse, la entidad crece.

Sobre todo, si se toma en cuenta también que, por las fronteras de la entidad se ha acrecentado el comercio internacional con USA debido a que, productos de otros países del Mundo requeridos por el vecino país del norte, son abastecidos desde el mercado mexicano con eficiencia.

Los otros

En realidad, esto de la tecnología ha cambiado las cosas, por ejemplo, las placas para transporte de pasajeros que antes eran la principal fortaleza del área encargada del transporte urbano en la entidad, ahora no pintan, incluso, los funcionarios, buscan la manera de significarse con la regulación de la otra forma de transporte urbano que hay, el de las plataformas de la Internet, que ahora mueve a más del 80 por ciento de las personas que carecen de vehículo propio,

Incluso tienen que buscar formas nuevas de cumplir con su cometido, como el hecho de impulsar nuevas formas de pago para el transporte, en virtud de que, cada vez se usa menos el efectivo, de manera que, el licenciado Armando Núñez Montelongo, subsecretario de Transporte en la entidad, cree que, para los últimos meses de este año, ya está en marcha la modalidad de prepago en los micros que circulan en Ciudad Victoria y en toda la entidad.

La idea es que, se profesionalice el servicio y que haya garantía de transparencia en el manejo de los recursos por parte de las empresas, aunque, la verdad de las cosas es que, otros factores tienen que alinearse para dar viabilidad al transporte urbano de pasajeros, para empezar, que los viejos micros de siempre se saquen de las rutas y sean sustituidos por unidades muevas y después reconfigurar las rutas para adecuarlas a las necesidades de movilización de los usuarios.

Este martes es día de tamales en todas aquellas oficinas privadas y públicas en las que no se haya hecho valer la responsabilidad de cargar desde el seis de enero pasado con la figura de plástico que les tocó cuando partieron la rosca de Reyes.

No puede decirse que las empresas en las cuales se producen los tamales hagan su agosto, más bien es su febrero, por el Día de la Candelaria, en el entendido de que ya tienen dos meses con buenas ventas, porque la tamaliza es adoptada por las y los ciudadanos desde las posadas de diciembre hasta estas fechas.

Por cierto, los tamales son uno de los alimentos que conforman la vitamina tres T de los mexicanos, las otras dos son tacos y tortas, cuyo consumo debe de regularse porque en todos los casos se trata de ingesta de mucha carne a todas horas.