Dialogando

Siembra Ietam desconfianza

Por: Roberto Olvera Pérez

*Morena debe ir unida en todo para conservar su fuerza electoral

La resolución del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) contra el alcalde Eduardo ‘Lalo’ Gattás y el secretario del Ayuntamiento Hugo Reséndez Silva no es un hecho aislado, es una señal.

Con argumentos débiles y decisiones ambiguas, el órgano electoral vuelve a mostrar que dejó de ser árbitro para convertirse en jugador. La sanción, bajo el pretexto de una supuesta agresión a un integrante del Cabildo, difícilmente convence.

En la percepción ciudadana, el objetivo es claro: intentar descarrilar desde ahora a quienes podrían competir en 2027. La batalla se trasladará a los tribunales, donde deberá revisarse una resolución que huele más a cálculo político que a legalidad.

A meses del arranque del proceso electoral 2026–2027, el IETAM no genera certeza, genera desconfianza. Y eso, en democracia, es la peor de las señales.

Debemos agregar en lo particular, en el caso concreto de Ciudad Victoria la historia no ha terminado, de acuerdo a lo que se sabe, la discusión entre regidores, alcalde y secretario del Ayuntamiento quedó en un compás de espera, con las nuevas pruebas y constancias que necesariamente tendrán que mostrarse para que quede todo bien aclarado.

Mientras tanto, sigue pensándose que en cada cuerpo político como un cabildo, debe haber más trabajo previo de cada partido en lo particular, debe haber un conocimiento de cada regidor, de sus posturas o posiciones para qué en lugar de que alteren el juicio del cabildo, lo unifique y lo consoliden. O sea, tendrán que ir unidos en todo y tendrá que haber más diálogo interno para evitar estas diferencias que no le conviene a nadie y menos al partido en el poder, por lo que, Morena debe ir unida en todo para conservar su fuerza electoral.

NOTAS CORTAS

1.- A partir de este lunes debió de iniciar la Copa Nacional Escolar, donde participan las escuelas primarias, secundarias y preparatorias públicas de Tamaulipas, con partidos de futbol varonil y femenil. Sería importante a ver que nos dice el secretario de Educación en la entidad, Miguel Ángel Valdez García al respecto, sobre todo calendario de juegos, número de equipos participantes en la justa nacional.

De acuerdo a lo dicho por el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, la Copa Escolar, es una competencia que se desarrollará a partir de este lunes en planteles públicos de las 32 entidades del país, con eliminatorias municipales y estatales y tras la serie de eliminatorias, se llegará a una gran final nacional, a principios de junio, en el estadio Universitario de la CDMX. Así que pendientes.

2.- Una de sociales:

Desde este espacio de su columna “Dialogando”, vaya el saludo fraternal con motivo del cumpleaños doble allá en Casas, hoy lunes 2 de enero “Día de la Candelaria”. Me refiero a mi amigo, carnal y ex alcalde, Jorge Candelario Hinojosa Rodríguez y a su hijo Luis Hinojosa García. Bonito regalo para variar. Que vengan muchos años más de vida, sobre todo con salud y muchas bendiciones. Enhorabuena para ambos desde la capital tamaulipeca. Y si hacen algo inviten, aunque sea unos tamales.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.