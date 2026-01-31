Estatales

UAT y CANACINTRA impulsan el talento estudiantil

Tampico, Tam.- 31 de enero de 2026.- En una acción que reafirma el compromiso con la formación integral de la comunidad estudiantil y el impulso al desarrollo regional, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó a cabo la firma de convenio Vinculación Académica y Empresarial con la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), delegación Tampico.

El acuerdo tiene como objetivo central ampliar y fortalecer las oportunidades para que las y los estudiantes realicen sus prácticas profesionales y servicio social, integrándose de manera directa a entornos productivos reales.

De igual manera permitirá consolidar experiencias formativas alineadas a las necesidades del sector industrial, fomentar la innovación aplicada y contribuir de manera tangible al desarrollo económico y social de la región.

Esta iniciativa se inscribe en la visión institucional que impulsa el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, orientada a consolidar una universidad cercana a los sectores productivos, socialmente responsable y comprometida con la pertinencia de sus programas académicos, fortaleciendo esquemas de colaboración estratégica que eleven la calidad educativa, mejoren la empleabilidad de sus egresados y generen un impacto positivo en la sociedad tamaulipeca.

En este marco, el convenio se formalizó con la Facultad de Comercio y Administración de Tampico (FCAT) y la División del Centro de Innovación Social y Desarrollo Empresarial, como instancias de la Universidad que articularán acciones conjuntas orientadas a la vinculación académica, la innovación y el fortalecimiento del sector productivo.

El convenio fue firmado por la presidenta de la CANACINTRA Tampico, Cleotilde Treviño Castillo y la directora de la FCAT, Laura Esther Jiménez Ferretiz, con la asistencia de personal académico e integrantes del organismo empresarial.

El convenio permitirá articular proyectos conjuntos, fortalecer la transferencia de conocimiento, impulsar el talento universitario y atender de manera directa las demandas del sector industrial, generando beneficios mutuos tanto para la comunidad académica como para las empresas afiliadas a la CANACINTRA.

 

