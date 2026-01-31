Tula, sede de encuentro interestatal para fortalecer la producción caprina

Tula, Tamaulipas.– Enero 31 de 2026.- Como parte de la agenda de actividades del Segundo Festival del Cabrito 2026, que se desarrolla en el municipio de Tula, Tamaulipas, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura participó en una reunión interestatal con representantes de los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas, con el objetivo de fortalecer la coordinación regional en materia de desarrollo pecuario.

Este encuentro, encabezado por el titular de la dependencia estatal, Antonio Varela Flores, permitió el intercambio de experiencias, estrategias y buenas prácticas para impulsar la producción caprina en la región del altiplano, destacando la importancia de la colaboración entre entidades federativas para el desarrollo sostenible del sector rural.

El programa continuó con un ciclo de conferencias, en el que se abordó el tema “Producción lechera caprina en agostadero del altiplano”, dirigido a productores, técnicos y público interesado, con el fin de promover el uso eficiente de los recursos naturales y mejorar la productividad del sistema caprino.

Asimismo, se destacó la relevancia de este tipo de espacios para fortalecer las capacidades técnicas de las y los productores y fomentar el desarrollo del sector caprino como una actividad estratégica para la economía regional.

De esta manera, el gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, reafirma su compromiso de impulsar el desarrollo integral del campo tamaulipeco mediante la coordinación interinstitucional, la capacitación y la promoción de actividades productivas que generan bienestar para las familias del medio rural.

Al encuentro asistieron Jorge Luis Díaz Salinas, Secretario de Desarrollo Rural de San Luis Potosí; Carlos Arechiga Flores, catedrático de la Universidad de Zacatecas; René Lara Cisneros, Presidente Municipal de Tula; y Eduardo Maraboto Martínez, Director de Extensionismo Pecuario y Forestal.