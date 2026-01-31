Implementa Guardia Estatal campaña permanente contra gusano barrenador en animales policiales

– Se busca proteger a equinos y canes

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Enero 31 de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) inició una campaña preventiva permanente contra el gusano barrenador, dirigida a los zooelementos que forman parte de los distintos agrupamientos policiales en la entidad.

La estrategia tiene como objetivo prevenir afectaciones a la salud de los animales de servicio, mediante acciones continuas de revisión, control y atención oportuna, a fin de reducir riesgos sanitarios que puedan comprometan su bienestar y desempeño operativo.

La campaña se aplicará de manera permanente en los agrupamientos policiales que cuentan con zooelementos, como parte de una política preventiva enfocada en el cuidado integral de estos animales, considerados un componente fundamental en diversas tareas de seguridad pública.

La SSPT destacó que la prevención del gusano barrenador permite evitar lesiones, infecciones y complicaciones derivadas de esta plaga, por lo que el mantenimiento sanitario constante resulta clave para preservar la integridad de los animales.