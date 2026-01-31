Por: Raúl Terrazas Barraza

Cuesta de enero o túnel hasta marzo

En un abrir y cerrar de ojos, la ciudadanía de Tamaulipas pasó de la celebración del seis de enero con la Rosca de Reyes a los primeros de febrero con las tamaladas que habrá todas partes, no le hace que, quienes se sacaron el mono de plástico se hagan de la vista gorda y no realicen las aportaciones económicas para la compra de las docenas de tamales requeridas para el festejo.

En términos de tiempo, este fin de semana llegó a su fin la cuesta de enero, misma que, según las apreciaciones economistas que hablan por los consumidores, estuvo más pesada que la de años anteriores, incluso, a nivel familiar, se dan argumentos suficientes para apuntar que deben de incluirse unas dos o tres semana de este mes de febrero en la referida cuesta.

Desde luego que hay razón para ello, ya que, apenas se terminó el 2025 y los precios de productos y servicios se modificaron a la alza de manera silenciosa, por ejemplo, una compra normal en cualquier tienda de autoservicio de la capital de Tamaulipas o bien, de cualquier ciudad de la entidad, se hizo después del 15 de enero, costó entre 10 y 20 por ciento que un mes atrás.

El garrafón de agua subió, en aquellos sitios en los que costaba 18 a 20, en los que valía 16, ahora cuesta más de 17 pesos, la persona que lava vehículos y que cobraba un promedio de 100 pesos, ahora cobra entre 120 y 130, un servicio de cualquier tipo en el negocio de reparación de calzado, subió más de 20 pesos.

Respecto a la comida y en la que se incluye al chatarra, en una gran parte de los negocios mantienen los precios, cosa que también sucede en sitios dedicados al estacionamiento temporal de vehículos, pero, en ambos, aunque se trate de cosas mus distintas, los despachadores dejaron entrever que los precios se actualizarán a la alza, porque ya todo está muy caro.

La situación no es sencilla, si se toma en cuenta que los analistas económicos hablan de una realidad denominada estanflación estacional prolongada, es decir, que la cuesta dejó de ser una pendiente en el primer mes del año, para convertirse en un, sino un túnel de tres meses que demanda planificación financiera urgente, porque las cosas han cambiado respecto a años anteriores.

Eso de la estanflación es un fenómeno que se produce cuando, se combinan al mismo tiempo el estancamiento económico y el aumento súbito de precios, para generar una inflación elevada.

Para la cuesta de enero, muchos factores son los que intervienen, mismos que nadie quiere ver, porque implican efectos negativos en la mente de las personas, sin embargo, allí estuvieron los gastos excesivos de las fiestas de diciembre, el aumento de precios por la inflación pese a que el Banco de México hace esfuerzos por controlarla y el pago de impuestos, entre ellos el predial y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS, que se modifica en el primer minuto de cada año, mismo que lleva a un efecto domino a los costos de servicios como el transporte.

También debe de considerarse el efecto que produce en las cuestas de enero, el aumento de los salarios a partir también del primer día del año y que, en esta ocasión fue del 12 por ciento.

Por todo esto, queda claro que eso de la cuesta de enero ya es obsoleto, porque los economistas ahora hablan de que el efecto es trimestral, entre otras cosas por el ciclo del crédito, debido al uso de tarjetas en diciembre y la visualización clara de la aplicación de los intereses hasta febrero o marzo, asimismo, el aumento escalonado de precios en servicios como en las escuelas, gimnasios o bien los negocios que prestan servicios a la población.

Todo esto se agrava, por la razón simple de que, la capacidad de ahorro se pierde y propicia que la recuperación de la liquidez familiar o persona requiera de más de tres meses

Resaca del Consumo: La capacidad de ahorro de las familias mexicanas ha disminuido, lo que retrasa la recuperación de la liquidez necesaria para normalizar el consumo.

Ahora bien, que se puede hacer, no mucho, dicen los enterados, porque cualquier recomendación suena hueca frente al impacto de la cuesta que va más allá de enero, aunque, debe pensarse primero en atender los gastos fijos, de alimentación, servicios, renta, transporte y cuidar de sobremanera los gastos innecesarios, es decir, adoptar algo que llaman presupuesto de sobrevivencia.

Es relevante evitar pagos mínimos en tarjetas de crédito, mucho mejor es echar mano de pagos fijos y mantener créditos en una sola institución o negocio, porque eso de deber aquí y allá, termina por impactar la economía familiar más allá de los tres meses de la estanflación