Fortalece Secretaría de Finanzas capacitación del personal para mejorar la atención a las y los tamaulipecos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Enero 31 de 2026.- En seguimiento a las acciones impulsadas por el gobernador Américo Villarreal Anaya, la Secretaría de Finanzas, a cargo de Carlos Irán Ramírez González, refrenda su compromiso con la capacitación permanente de sus funcionarias y funcionarios, como una acción prioritaria para fortalecer la calidad en la atención a las y los tamaulipecos y mejorar la ejecución de los procedimientos administrativos vinculados con el cumplimiento de obligaciones fiscales.

En el marco del convenio de colaboración administrativa con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en materia de vigilancia de obligaciones fiscales, este día se lleva a cabo una jornada de capacitación dirigida al personal de las coordinaciones, así como al personal administrativo que participa en dichos procesos, con el propósito de reforzar las actividades relacionadas con los procedimientos de Notificación-Ejecución.

La capacitación está orientada a fortalecer la ejecución de los procedimientos, así como a unificar criterios al momento de llevar a cabo la diligencia de documentos, asegurando que el personal actúe con apego a los lineamientos aplicables, con mayor claridad operativa y con un enfoque de servicio que contribuya a brindar una atención más eficiente, oportuna y homogénea en toda la entidad.

En esta actividad se cuenta con la presencia de funcionarias y funcionarios del Servicio de Administración Tributaria, además de la participación del personal de las Coordinaciones de Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Matamoros, San Fernando, Victoria, Tampico, Madero, Altamira y Mante, así como personal de la Dirección de Recaudación, quienes comparten experiencias y criterios técnicos para reforzar el cumplimiento de los objetivos institucionales.

La Secretaría de Finanzas reiteró que la profesionalización continua del personal es una medida indispensable para mejorar la operación de los procesos administrativos, incrementar la certeza en las actuaciones y mantener una atención cercana y de calidad para la ciudadanía.