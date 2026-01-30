Tamaulipas es número uno en innovación y digitalización de servicios: Salud Federal

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Enero 30 de 2026.- Tamaulipas se posicionó como el estado número uno en la implementación del Certificado Electrónico de Defunción, lo que mereció el reconocimiento por parte de la Dirección General de Información en Salud Federal como ejemplo de compromiso y modernización, informó el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro.

Dijo que por indicación del doctor Américo Villarreal Anaya, se realizaron las acciones necesarias para activar y fortalecer este tipo de proyectos digitales y para ello se llevaron a cabo las capacitaciones correspondientes en las unidades de salud, públicas y privadas, Distritos de Salud para el Bienestar, así como a médicos legistas de la Fiscalía General de Justicia del Estado para hacer extensiva la formación virtual de este importante documento.

“Con esta coordinación y el apoyo interinstitucional del Sector Salud, Tamaulipas se coloca en estado referencial y líder en innovación digital, demostrando que cuando se trabaja con visión y empeño, los resultados trascienden, en donde además se cuenta también con la digitalización de los certificados de nacimiento y de discapacidad”, destacó.

Explicó que, con estas acciones, el Certificado Electrónico de Defunción ofrece beneficios inmediatos tales como, agilidad y seguridad en el registro; reducción de trámites burocráticos y gastos de bolsillo para las familias; e información confiable y en tiempo real para la toma de decisiones sectoriales en salud pública.

“Este instrumento es obligatorio en todo el país y el gobierno de Tamaulipas a través de esta dependencia marca la diferencia y reafirma su liderazgo en la transformación digital y su compromiso con la modernización del sistema de salud”, subrayó el secretario de Salud.