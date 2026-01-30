Promueve el Profr. Enrique Meléndez Pérez su pre-candidatura a Secretario General de la Sección 30 del SNTE

Para promover su pre-candidatura a Secretario General de la Sección 30 del SNTE, estuvo en esta población de Soto la Marina el Profr. Enrique Meléndez Pérez, quien sostuvo una reunión con maestros de distintos niveles del municipio, a efecto de darles a conocer sus propuestas de trabajo desde la dirigencia sindical de los trabajadores de la educación.

En entrevista con El Redactor, el Profr. Enrique Meléndez Pérez por las grandes muestras de apoyo de sus compañeros sindicalistas, decidió buscar el apoyo de la base para participar como candidato a la Secretaría General de la Sección 30 del SNTE, dentro del proceso que debe llevarse a cabo en el mes de diciembre del presente 2026.

Considera el Enrique Meléndez Pérez, que las distintas comisiones que ha ocupado dentro de la dirigencia nacional del SNTE le han dado mayor experiencia para apoyar a sus compañeros desde la Sección 30 y que por eso está promoviendo su pre-candidatura.

Expresó de manera firme, que velará por el respeto al derecho de los trabajadores de la educación, y puso como ejemplo que actualmente no se respetan las reglas de operación del USICAM (Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros), ya que venden los espacios, puntualizando que él ofrece una dirigencia sindical sin corrupción y si con una gran transparencia.

A los maestros de Soto la Marina, el Enrique Meléndez Pérez les manda un mensaje diciéndoles que los estima mucho, que observen que está pasando en el comité ejecutivo seccional y lo que él les puede ofrecer.