Iniciará en próximos días levantamiento de datos para el programa de despensas de la SEBIEN: Raúl Ramírez Mireles

En estos próximos días se estará iniciando con el censo o levantamiento de datos, para los beneficiarios del programa estatal de despensas de este municipio de Soto la Marina, de acuerdo a la información proporcionada por parte del Prof. Raúl Ramírez Mireles.

Indica el delegado de Bienestar del estado en Soto la Marina que cada año se realiza este censo con el propósito de que este padrón del programa Alimentando se encuentre debidamente actualizado pues en algunas ocasione los beneficiarios cambian de lugar de residencia o se presentan otros factores.

A pregunta expresa, resaltó que el año pasado se cerró con un padrón muy cercano a los 7 mil beneficiarios tanto de la zona urbana como del medio rural siendo este un programa social humanista que se genera por parte del gobernador Américo Villarreal Anaya a través de la secretaría de Bienestar Estatal que encabeza Silvia Casas.