Inician el 3 de febrero inscripciones en el COBAT 16 para alumnos de nuevo ingreso

A partir de este próximo 3 de febrero, inician en el Colegio de Bachilleres Plantel 16 Soto la Marina, las inscripciones para alumnos de nuevo ingreso a primer semestre del siguiente ciclo escolar.

Así da a conocer lo anterior las Mtra. Juana Irene Hernández Cadena, Directora del COBAT 16, quien indica que este periodo se puede considerar como preinscripciones, ya que están dirigidas a los estudiantes que van a concluir su educación secundaria en el mes de julio.

Indica nuestra entrevistada, que los requisitos para la pre-inscripción son constancia de estudios de secundaria o certificado, copia de acta de nacimiento, curp certificado, 3 fotografías tamaño infantil blanco/negro, correo electrónico del alumno y ser menor de 17 años 11 meses al inicio del ciclo escolar, en el entendido de que ya en el proceso de inscripciones, hay que cumplir con otros requisitos.

La Mtra. Juana Irene Hernández Cadena dice asimismo, que el COBAT 16 ofrece a sus estudiantes como parte del aprendizaje integral, centro de cómputo, biblioteca, laboratorio de Ciencias Experimentales y áreas deportivas.

Puntualiza asimismo nuestra entrevistada, que los alumnos que cursan en el COBAT 16 su educación media superior, además de que se les prepara para que ingresen a nivel profesional, egresan preparados para incorporarse al sector laboral, ya que se ofrecen dentro de la oferta educativa, Contabilidad y Tecnologías de la Información y la Comunicación.

El horario para acudir a solicitar la preinscripción para alumnos de nuevo ingreso, es de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, durante los meses de febrero y marzo.